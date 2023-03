Home Betriebssystem Wann erscheint iOS 16.4?

Wann wird Apple iOS 16.4 veröffentlichen? Derzeit steckt das kommende Update noch in der Beta. Anhand verschiedener Schätzungen lässt sich aber absehen, wann Apple das Update für alle Nutzer bereitstellen wird.

Apples Update auf iOS 16.4 steckt derzeit noch in der Beta. Entwickler testen aktuell die dritte Version der kommenden Aktualisierung und die Beta 4 könnte im Laufe der Woche verteilt werden. Im vergangenen Jahr hatte Apple iOS 15.4 am 13. März veröffentlicht. 2023 ist man hinter diesem Zeitplan zurück, eine Veröffentlichung im März ist aber dennoch wahrscheinlich.

Einerseits wird Apple Music Classical am 28. März starten und iOS 16.4 wird die Unterstützung für den neuen Dienst mit sich bringen. Zudem laufen in Brasilien Tests mit 5G-Stand-Alone, das dort noch im März in den Regelbetrieb gehen soll, auch dies spricht für einen Start von iOS 16.4 noch diesen Monat.

Einige Neuerungen in iOS 16.4

Die Aktualisierung auf iOS 26.4 ist ein größeres Update, sie bringt einerseits eine Reihe neuer Funktionen wie die Push-Nachrichten für Web-Apps, schnelleres 5G in verschiedenen Ländern, eine Änderung des Bezugs der Betas sowie einige Änderungen in Apps wie Musik und Podcasts, die die Oberfläche betreffen.

Daneben sind auch kleinere Neuerungen enthalten, etwa die Rückkehr der Umblätter-Animation in der Bücher-App. Kleinere Verbesserungen wird es auch in der Oberfläche von CarPlay geben, zudem werden erweiterte Einstellungsoptionen für das Always-On-Display des iPhone 14 Pro ergänzt. iOS 16.4 könnte die letzte große Aktualisierung für iOS 16 sein, bevor im Sommer der Test von iOS 17 im Rahmen der WWDC 2023 beginnt.

