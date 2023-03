Home Apple Watch Apple Watch Ultra: 2025 soll das Mikro-LED-Display kommen

Apple Watch Ultra: 2025 soll das Mikro-LED-Display kommen

Die Apple Watch Ultra wird in ihrer nächsten Auflage wohl ein Mikro-LED-Display erhalten. Diese Prognose verfestigt sich immer weiter und europäische Fertiger sollen Teile des Auftragskuchens abbekommen.

Apple arbeitet aktuell an der Entwicklung von Mikro-LEDs für die eigenen Produkte. Den Anfang soll die Apple Watch Ultra machen, das wurde bereits zuvor vermutet, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Apple plane die Einführung eines Modells der Apple Watch Ultra für das Jahr 2025, schreibt nun die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Industriequellen.

Europäische Fertiger erhalten wohl Aufträge

Apple wird im Zuge der Einführung der neuen Technik wohl unter anderemAufträge an den österreichischen Fertiger ams OSRAM vergeben, der schon häufiger Komponenten an Apple geliefert hat. Im weiteren Verlauf könnte Apple dann auch taiwanische Fertiger wie Epistar mit der Fertigung von Panels betrauen.

Die Produktion von Mikro-LED-Displays ist nach wie vor aufwendig und kostenintensiv, aus diesem Grund möchte Apple die neue Technik auch zunächst für die kleine Apple Watch einführen. Die neue Ultra könnte einen noch größeren Bildschirm mit einer Diagonale von dann 2,1 Zoll erhalten, wie zuvor gemunkelt wurde. Perspektivisch strebt Apple an, die Entwicklung neuer Displays selbst in die Hand zu nehmen, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Gefertigt werden die Panels dann zwar weiterhin von Samsung und Co., das technische Design soll aber in Cupertino entstehen. Auch für den Start dieser Panels ist dem Vernehmen nach aktuell das Jahr 2025 vorgesehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!