Apple TV+: Dritte Staffel „Ted Lasso“ startet mit neuem Merch bei Nike

Apple TV+ punktet vor allem dank seiner hochwertigen Serien, wobei Ted Lasso hier das Aushängeschild ist. Am heutigen Tage startet die dritte Staffel, doch das ist noch nicht alles.

Dritte Staffel „Ted Lasso“ startet

Die dritte Staffel von Ted Lasso ist heute offiziell angelaufen. Die knüpft nahtlos an der zweiten Staffel an, das Team des AFC Richmond muss sich nach seinem direkten Wiederaufstieg in der Premier League behaupten.

Neues Merchandise von Nike

Ted Lasso ist die mit Abstand beliebteste Serie auf Apple TV+, von Fans wie Kritikern wird sie gleichermaßen geliebt. Dies macht sich der Streamingdienst in Kombination mit dem Ende der Serie zunutze und quetscht das Produkt aus Marketingsicht komplett aus. Nun ist auch eine komplette Kollektion bei Nike verfügbar. Nike hat nun die „Nike x Ted Lasso“- bzw. „AFC Richmond“-Kollektion vorgestellt. Hierzulande werden das Nike Stadium Trikot, das Nike Bantr T-Shirt, das Nike Club Fleck-Sweatshirt sowie der Nike NBA Club Fleece-Hoodie erhältlich sein.

Das ist noch nicht alles. In den USA gibt es bei Warners Brothers einen kompletten Merchandise-Shop mit Tassen, Monopoly, Ketten und Fan-Schals zu erwerben. Die Preise sind dabei recht hoch, ein Versand nach Deutschland scheint aber möglich zu sein.

