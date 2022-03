Home Daybreak Apple Apple will keine 30% zahlen | der Mac erkennt Bildschirme nicht mehr | Mac Studio ziemlich voll gepackt – Daybreak Apple

Apple will keine 30% zahlen | der Mac erkennt Bildschirme nicht mehr | Mac Studio ziemlich voll gepackt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat offenbar etwas gegen die 30%-Provision – wenn man sie selbst bezahlen soll. Daher können Kunden am Android-TV jetzt keine iTunes-Filme mehr kaufen. Da guck! Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das ist ja ein Ding: Da setzt sich Apple so lange und hingebungsvoll für die 30%-Provision ein und dann möchte man sie plötzlich nicht mehr zahlen? Google erhebt sie nämlich nun auch konsequent auf Einnahmen aus Abos und Käufen und das würde Apple treffen, wenn Kunden am Android-TV Inhalte in der TV-App kaufen. Das geht daher jetzt nicht mehr, hier dazu mehr. Man fragt sich, wo das noch mal hinführen mag.

Der Mac Studio ist ziemlich voll

Wie ein Mac Pro, den man in einen Mac Mini gequetscht hat, sähe der neue Mac Studio von innen aus, urteilten die Reparaturexperten von iFixit. Was sie sonst noch so zu sagen hatten, lest ihr hier.

macOS hat Probleme mit externen Bildschirmen

Apple hat mit dem jüngsten Update auf macOS Monterey 12.3 wohl einiges an der Unterstützung externer Bildschirme kaputt gemacht, das kriegen aktuell viele Nutzer zu spüren. Die Probleme hängen wohl mit DisplayPort zusammen und es hilft zumindest der ein- oder andere Trick, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat eine hübsche Stange Geld gezahlt, um ein britisches Startup zu übernehmen: Es ist – beziehungsweise war – im Finanzwesen aktiv, weshalb sofort die Spekulationen um eine Apple Card-Einführung in weiteren Märkten ins Kraut schossen. Wir sind da eher zurückhaltender, hier dazu mehr.

Apple hat eine Sammelklage beigelegt.

Die ließ man sich ungefähr ein Zehntel des Kaufpreises des Finanz-Startups kosten, aber hier ging es ja auch nur um die Interessen der iCloud-Nutzer, weitere Infos lest ihr hier.

Ikea bringt neue Hardware.

Weitere neue Smart Home-Ausstattung von Ikea sagt sich an. Sie leuchtet und spielt Musik irgendwie, mehr dazu findet ihr hier.

Und dann gibt es da noch eine Ausgabe des AppSalat, die sich mit einer etwas exotischen Software für den Mac beschäftigt.

Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende, macht was schönes!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!