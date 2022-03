Home Hardware IKEA VAPPEBY: Kombination aus Outdoor-Lampe und Bluetooth-Speaker ist jetzt erhältlich

IKEA VAPPEBY: Kombination aus Outdoor-Lampe und Bluetooth-Speaker ist jetzt erhältlich

Das schwedische Möbelhaus IKEA ist insbesondere in Deutschland extrem beliebt: Skandinavisches Design in Kombination mit einer Doppelfunktion haben den Schweden hierzulande eine unfassbare Erfolgsgeschichte ermöglicht. Der neueste Wurf von IKEA hört auf den Namen VAPPEBY und ist eine Kombination aus Outdoor-Leuchte und Bluetooth-Speaker und kann ab sofort in Deutschland erworben werden.

IKEA VAPPEBY

Für das Design der Lampen-Lautsprecherkombination VAPPEBY hat sich IKEA laut eigenen Worten von Star Wars inspirieren lassen, was eine gewagte These ist. Das integrierte Leuchtmittel kann in drei Helligkeitsstufen geregelt werden und bietet zwei Lichtmodi an. Das stimmungsvolle Licht soll in Kombination mit dem integrierten 360°-Lautsprecher für ein stimmungsvolles Ambiente auf der Terasse, dem Garten oder dem Balkon sorgen.

Die Stromversorgung erfolgt mittels USB-C-Anschluss, der auf der Unterseite versteckt ist. Der integrierte Akku soll eine maximale Laufzeit von 12 Stunden ermöglichen, dank IP-Zertifizierung soll VAPPEBY ein Regenschauer unbeschadet überstehen.

„Spotify Tab Playback“

Die Musik wird über Bluetooth zugespielt, doch das eigentliche Highlight ist der dafür separate Knopf: Damit soll „Spotify Tab Playback“ ermöglicht werden. Laut den Angaben von IKEA ist VAPPEBY der erste Lautsprecher auf dem Markt, der diese neue Funktion unterstützt.

Die Einschalttaste dient dabei gleichzeitig auch als Taste, mit der Spotify von einem verbundenen Gerät aktiviert wird. Einmal gedrückt, setzt Spotify die Wiedergabe an der Stelle fort, an der sie zuletzt unterbrochen wurde. Wird die Taste erneut gedrückt, spielt Spotify neue Musik ab, die auf den Hörvorlieben des Nutzers basiert.

Preise und Verfügbarkeit

Das Design können wir anhand der Produktbilder nicht recht einschätzen, dafür ist wohl der Gang in ein Einrichtungshaus vonnöten. Hier kann der Lautsprecher seit gestern mitgenommen werden. Ihr solltet vorher die Warenverfügbarkeit über die Webseite überprüfen. Preislich ist VAPPEBY mit 49,99 Euro überraschend attraktiv.

