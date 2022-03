Home iCloud / Services Apple will keine 30% zahlen: TV-Serien und Filme lassen sich auf Google-TVs nicht mehr kaufen

Apple will keine 30% zahlen: TV-Serien und Filme lassen sich auf Google-TVs nicht mehr kaufen

In der Apple TV-App können Nutzer sich Serien und Filme leihen und kaufen und auch Apple TV+ abonnieren – eigentlich. Denn in manchen Fällen geht das jetzt nicht mehr: Apple möchte die hier anfallende 30%-Provision nicht an Google zahlen. Man darf ruhig ein wenig grinsen.

Apple hat seine diversen Unterhaltungsdienste inzwischen geöffnet und auf den verschiedensten Plattformen zur Verfügung gestellt. Apple Music und Apple TV+ etwa stehen schon lange auch unter Android und am Google-Smart TV zur Verfügung. Manche Fernseherhersteller wie Sony setzen bei ihren Smart TVs etwa auf die Android TV-Plattform. Für sie steht auch eine Apple TV-app zur Verfügung, doch dort können Nutzer nun keine Inhalte mehr kaufen.

Wie zuerst von Nutzern sozialer Medien kommentiert wurde, sind die entsprechenden Optionen zum Leihen oder Kaufen verschwunden, stattdessen wird nun auf weitere Kaufoptionen verwiesen, für die ein Apple-Gerät benötigt wird.

Apple will die Provision nicht zahlen

Hintergrund dürfte wohl sein, dass von Google die auch im Play-Universum anfallende 30%-Provision konsequent eingefordert wird. Apple hat zwar keine Probleme damit, vor allen Gerichten und gegen Kartellbehörden auf der ganzen Welt den eigenen Anspruch auf 30% von jedem verdienten Euro und Dollar bis zum letzten Tag zu verteidigen, selbst möchte man aber offenbar keine 30% an ein anderes Unternehmen abführen, schon gar nicht, wenn es der schärfste Konkurrent auf dem Smartphonemarkt ist.

Ob sich wohl auch bald Wettbewerbsbehörden mit dieser neuen Praxis auseinander setzen werden? Übrigens! Auf dem Smart TV von Samsung können nach wie vor Inhalte in der Apple TV-App gekauft werden.

