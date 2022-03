Home Apple Apple übernimmt britischen Finanzdienstleister Credit Kudos

Apple übernimmt ein britisches Finanz-Startup. Dessen Kerngeschäft war die Analyse von Kreditverträgen, was Apple mit der neu zugekauften Expertise beabsichtigt, ist noch völlig unklar.

Da titelten einige Magazine bereits mit der Einführung der Apple Card in Europa, doch ganz so schnell wird daraus sicher nichts. Was war passiert?

Apple übernimmt den britischen Finanzdienstleister Credit Kudos, wie zuletzt aus Berichten von Branchenmedien hervorging. Die Übernahme zählt zu den kleineren Zukäufen im Mittelfeld bei Apples Akquisitionen, rund 150 Millionen Dollar legt Apple für das Unternehmen auf den Tisch.

Die Übernahme ist bereits weit fortgeschritten, die Webseiten von Credit Kudos verweisen in einigen Schlüsselbereichen die Datenschutz bereits auf die Seiten von Apple.

Was sind die Pläne mit der neuen Firma?

Credit Kudos hatte sich auf die Analyse im Vorfeld von Kreditvergaben konzentriert, ein wachstumsstarker Markt, in dem vor allem Startups versuchen, mit AI-basierten Methoden neue Potenziale zu erschließen. Natürlich erfolgt auch bei der Apple Card eine solche Bonitätsbewertung, die wird in den USA unter Nutzung der dort üblichen Datenquellen wie der Kredithistorie getroffen, in Deutschland kennen wir die einschlägigen Dienstleister, die hier Banken und Versorgern Auskünfte über die Kreditwürdigkeit eines Kunden geben.

Es ist derzeit unklar, wo Apple mit Credit Kudos hin möchte, denkbar ist schon, dass man erste Strukturen für die Einführung der Apple Card vorbereitet. Allerdings ist es eher wahrscheinlich, dass zuvor andere Finanzprodukte wie neue Modelle einer Finanzierung von Apple-Geräten eingeführt werden.

Die Apple Card ist eine Mastercard, die für die Nutzung im Apple-Ökosystem und mit Apple Pay optimiert ist. Sie wird in den USA von Goldman Sachs herausgegeben, die Bank besitzt auch in Deutschland eine Vollbanklizenz, dass sie auch hier zum Partner bei der Apple Card wird, hat sich bis jetzt allerdings nicht angedeutet.

