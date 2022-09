Home Apple Watch Apple Watch Ultra zeigt vereinzelt Jelly Scrolling, bei euch auch?

Apple Watch Ultra zeigt vereinzelt Jelly Scrolling, bei euch auch?

Die neue Apple Watch Ultra zeigt ein Verhalten, das Nutzer zuvor vor allem am iPad kritisiert hatten: Jelly Scrolling hat nun auch die Uhr erreicht. Das Phänomen wurde bislang nur von wenigen Anwendern beobachtet, es ist wohl auf eine Kombination verschiedener Faktoren zurückzuführen. Fällt euch auch Jelly Scrolling auf der neuen Uhr auf?

Apples neue Apple Watch Ultra bringt ein Verhalten hervor, das Kunden bislang eher weniger in Verbindung mit einer Apple Watch beobachtet haben: Das sogenannte Jelly Scrolling war zuvor in der Hauptsache am iPad Mini und hier in der aktuellen sechsten Version beobachtet und moniert worden.

Hierbei scrollt der Displayinhalt ungleichmäßig schnell, was störend wirken kann.

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit.



Inhalt von Reddit immer anzeigen

Die neue Uhr ist deutlich größer und heller

Wieso aber zeigt sich das Jelly Scrolling auch auf der neuen Apple Watch Ultra, wo es etwa hier beobachtet worden war? Die neu Uhr ist so groß, wie noch keine Apple Watch zuvor, zugleich ist das Display so hell, wie noch keins einer Apple Watch zuvor.

Beides zusammen ma Scrolling auffälliger. Nicht ganz klar ist aber, wieso es auf der Ultra dazu kommt.

Allerdings nutzt die Apple Watch Ultra ein OLED-Display, während das iPad Mini ein LCD-Display besitzt. Apple hat auf die vereinzelten Schilderungen noch nicht reagiert, sollte das noch passieren, wird das Unternehmen wahrscheinlich wie damals erklären, das Scrollverhalten sei wie erwartet. Seht ihr auch Jelly Scrolling auf eurer Apple Watch Ultra?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!