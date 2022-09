Home Deals Apple Watch Ultra bei Amazon besser lieferbar

Apple Watch Ultra bei Amazon besser lieferbar

Verfasst von Patrick Bergmann // 13. September 2022 um 14:57 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Mit der Apple Watch Ultra läutet der iPhone-Konzern für seine Smartwatch eine Zeitenwende ein. Das Design muss nun der Funktion folgen, nicht umgekehrt und man will vollkommen neue Zielgruppen erschließen. Die dürften sich auch nicht an dem Preisschild von mindestens 999 Euro stören. Wohl aber an der langen Lieferzeit, die beträgt bei Apple selbst derzeit nämlich rund 7 Wochen und mehr. Etwas schneller könnte es bei Amazon gehen.

Amazon listet Apple Watch Ultra

Die Apple Watch Ultra scheint extrem nachgefragt zu sein. Je nach Ausführung muss man teils bis in den November hinein warten, bis Apple das gewünschte Modell ausliefert. Grund für die starke Nachfrage dürfte das höhere Display und allgemein die deutlich robustere Auslegung sein – zum Nutzen der Vorteile muss man kein Extremsportler sein. Wer noch jicht bestellt hat, der darf ab heute auch bei Amazon vorbeischauen. Der US-Versandgigant listet die Apple Watch Ultra ab heute in sein Sortiment ein.

Auch hier gilt, je nach Modell dauert die Lieferung etwas. Das hier verlinkte Modell möchte der Versandhändler jedoch fristgerecht zum 23. September 2022 ausliefern. Grundsätzlich ist es begrüßenswert, dass es weitere Bezugsquellen gibt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!