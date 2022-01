Home Apple Watch Apple Watch Series 7: Drittladegeräte dürften bald wieder ordnungsgemäß funktionieren

Die Apple Watch Series 7 sollte bald wieder anstandslos mit Ladegeräten von Drittherstellern geladen werden können. Hier zeigen sich nach wie vor bei vielen Nutzern Probleme, vor allem, aber nicht nur bei preisgünstigeren Modellen. Die Apple Watch Series 7 war von Apple mit einem Versprechen einer besonders schnellen Aufladung auf den Markt gebracht worden.

Apple wird offenbar bald ein Problem beseitigen, das aktuell einige Nutzer mit der Apple Watch Series 7 haben. Dieses neueste Modell der Apple Watch lädt nicht mehr zuverlässig, wenn Ladegeräte von Drittherstellern zum Einsatz kommen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Dieser Bug tritt offenbar erst vermehrt unter der aktuellen Version von watchOS 8 auf.

Dabei funktionieren Ladegeräte von Drittherstellern entweder überhaupt nicht mehr oder das Laden scheint zunächst normal zu funktionieren. Nach kurzer Zeit bricht der Ladevorgang aber ab, oft unbemerkt vom Nutzer, was besonders ärgerlich sein kann.

Apple beseitigt Problem offenbar mit kommendem Update

Dieser Bug trifft den Beobachtungen nach wohl besonders oft Nutzer günstigerer Ladegeräte, die auf Amazon bei kleinen und unbekannteren Herstellern gekauft wurden, doch nicht ausschließlich hier treten Probleme auf, wie auch Leser berichtet hatten. Auch Ladegeräte von bekannten und qualitativ einwandfreien Herstellern wie Belkin weisen diese Problematik auf, Apple reagiert offenbar nun.

In den Notizen zum Release Candidate von watchOS 8.4 ist zu lesen, dass ein Problem in Zusammenhang mit Ladegeräten von Drittherstellern gelöst wurde. Das Update auf watchOS 8.4 dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen, eine Veröffentlichung für alle Nutzer noch in dieser Woche ist zu erwarten.

