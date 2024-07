Home Daybreak Apple Apple Watch rettet Surfer | ultradünnes iPhone kommt später | neue MacBook-Kameras – Daybreak Apple

Apple Watch rettet Surfer | ultradünnes iPhone kommt später | neue MacBook-Kameras – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Nun, es kann manchmal durchaus praktisch sein, eine Apple Watch zu besitzen, das ist inzwischen hinlänglich bekannt. Zuletzt hat ein Surfer diese Erfahrung recht eindrücklich machen dürfen, er kam hauptsächlich durch seine Apple Watch recht zügig an Hilfe in den Gewässern vor Australien. Was lernen wir daraus? Ich habe meine Uhr tatsächlich immer um, wenn ich schwimmen gehe.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Die Apple Watch ist schon so manches Mal als Lebensretter aufgefallen, zuletzt wieder. Ein Surfer wurde vor der Küste Australiens so richtig weit vom Land abgetrieben, schließlich half nur noch ein Anruf bei den Rettungsschwimmern. Dabei war es ein Glück, dass er eine Apple Watch Ultra am Arm hatte, hier die Infos.

Das superdünne iPhone verspätet sich

Apple soll dem Vernehmen nach wieder an extrem dünnen iPhones arbeiten, die könnten sich aber womöglich verspäten. Eine dafür ins Auge gefasste Technik wird wohl nicht so rasch verfügbar sein, hier dazu die Infos.

Neue Kameras im MacBook

Die MacBooks sind nicht unbedingt für ihre herausragenden Kameras berühmt. Ob sich das ändert, wenn im kommenden Jahr neue Kameramodule zur Verwendung kommen, muss sich noch zeigen, aber zumindest kann man hoffen, hier mehr Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Also, wenn ihr eine E-Mail bekommen würdet, in der ihr aufgefordert werdet, eure Zahlungsmethode für Netflix zu aktualisieren, würdet ihr das doch sicher sofort tun, oder? Hoffentlich nicht, denn diese Masche ist gerade angesagt bei Phishern.

Beats legt eine Geburtstagsedition auf.

Die zu Apple gehörende Kopfhörermarke Beats hat eine Sonderedition eines ihrer Kopfhörer aufgelegt. Worum es dabei geht, dazu mehr hier.

Apple wirbt für Safari.

Safari ist der beste Browser für den Datenschutz – sagt Apple. Nun, das behaupten freilich noch einige andere Browserentwickler. Wie Apple seine Behauptung begründet, dazu hier mehr.

Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.