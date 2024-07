Home Sonstiges Barmer-App unterstützt jetzt E-Rezepte

Barmer-App unterstützt jetzt E-Rezepte

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 18. Juli 2024 um 09:37 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Seit dem 01. Januar ist das E-Rezept in Deutschland verpflichtend. Immer mehr Krankenkassen gehen nun zu einer Integration in die eigenen Apps über. Nach dem die Techniker und AOK bereits vorlegten, zieht die Barmer-App nun nach.

Das E-Rezept ist die praktische Weiterentwicklung in der Kommunikation zwischen Ärzten, Patienten und Apotheken. Nach der Diagnose kann der behandelnde Arzt ein entsprechendes Medikament verschreiben. Dieses wird auf der Krankenkassenkarte gespeichert und bei Vorlage in der Apotheke ausgelesen. Das spart Papier und Zeit, die Integration in die Krankenkassen-Apps sorgt zudem dafür, dass man den Überblick behält.

Barmer stolz auf „strukturierte Behandlungshistorie“

Nach der TK und der AOK integriert nun auch die Barmer das E-Rezept in ihre „eCare“-App. Nach Angaben der Krankenkasse ist sie die einzige, die „eine strukturierte Behandlungshistorie“ in der Anwendung zur Verfügung stellt. In der Pressemeldung zur Integration von E-Rezept und digitaler Patientenakte heißt es weiter, dass sich „eine Apotheke online auswählen oder eine Apotheke in der Nähe über die vorhandene Suchfunktion finden“ lässt.

Die Integration sei laut Prof. Dr. med Christoph Straub wichtig, „da im kommenden Jahr die elektronische Patientenakte für alle startet. Deren Erfolg steht und fällt mit ihrem praktischen Nutzen“.

