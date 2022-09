Home Daybreak Apple Apple Watch Pro mit neuem Button? | iPhone 14: Datenblatt-Leak verrät weitere Details | Leak zeigt neue Hüllen fürs iPhone 14 – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die kommende Generation der Apple Watch könnte womöglich mit einem neuen Button ausgestattet werden. Darüber hinaus sind weitere Details zum iPhone 14 bekannt geworden, unter anderem auch darüber, welche Hüllen Apple für das neue iPhone verkaufen könnte. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Apple Watch Pro mit neuem Button?

Bis jetzt ist Apple mit der Anzahl an Knöpfen, die die Apple Watch besitzt, eher sparsam umgegangen. Neueste Gerüchte besagen nun jedoch, dass die neue Apple Watch Pro, die voraussichtlich am Mittwoch vorgestellt wird, einen zusätzlichen physischen Button erhalten könnte. Dies könnte daran liegen, dass es sich bei dieser Variante um eine Version der Apple Watch speziell für Outdoor-Fans handelt. Bilder von dem möglichen Design der Apple Watch Pro könnt ihr euch hier ansehen. Wie wahrscheinlich es ist, dass diese Spekulationen zutreffen, erfahrt ihr hier.

iPhone 14: Datenblatt-Leak verrät weitere Details

Morgen wird bereits das neue iPhone vorgestellt. Im Zuge dessen ist nun ein neuer Leak aufgetaucht, der das angebliche Datenblatt zu allen vier Modellen zeigt, die Apple erwartungsgemäß vorstellen dürfte. Inwiefern dieses die bereits bekannten Details zum neuen iPhone bestätigt, erfahrt ihr hier.

Leak zeigt neue Hüllen fürs iPhone 14

Kurz vor der Keynote tauchen immer wieder neue Leaks auf, die mögliche Einblicke in das künftige Sortiment von Apple geben. Nun sind auch neue Details zu den Hüllen bekanntgeworden, die Apple speziell fürs iPhone 14 verkaufen wird. Einem Leak zufolge werden für dieses offenbar erneut Silikon- und Leder-Cases erhältlich sein, genau wie in den Vorjahren. In welchen Farben diese voraussichtlich erhältlich sein werden, erfahrt ihr hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

Apples Brillenpläne werden weiter mit Hochdruck vorangetrieben

Obwohl dieses wohl noch nicht am morgigen Tag vorgestellt wird, arbeitet Apple weiter mit Hochdruck an einem eigenen Mixed-Reality-Headset, auch ein möglicher Name scheint nun bekannt zu sein. Mehr dazu hier.

Disney+: Basisvariante nun 38% teurer

Aufgrund der Tatsache, dass Disney+ nun einen werbefinanzierten Tarif anbietet, ist der Preis für die Basisvariante nun enorm gestiegen. Mehr dazu hier.

Hälfte der Kundinnen und Kunden von Tesla würde Apple Car kaufen

Eine Umfrage hat jüngst ergeben, dass viele Menschen, die ein Auto von Tesla besitzen, sofort ein Apple Car kaufen würden, sollte dieses vorgestellt werden. Mehr dazu hier.

