AppSalat: Diese Spiele kommen zu Apple Arcade im September 2022

Die ersten Tage des Septembers sind schon vorbei, weshalb es wieder Zeit ist, die neuen Spiele für Apple Arcade zu behandeln. Fünf sind es an der Zahl, in diesem AppSalat stellen wir sie euch vor.

Hanx101 Trivia

Hanx101 Trivia ist ein neues Rätselspiel, welches seit dem 2. September zum Download zur Verfügung steht. In dem Spiel werden euch Fragen aus mehreren Bereichen des Lebens, wie zum Beispiel Geschichte, Mathematik und Essen, gestellt und ihr müsst sie richtig beantworten. Entweder spielt ihr dabei alleine und probiert den eigenen Highscore zu knacken oder man tritt gegen andere Spieler an. Der neue Rätselspaß ist auf iOS, iPadOS, macOS und tvOS vertreten.

Horizon Chase 2

Mit Horizon Chase 2 steht ein neues Autorennspiel vor der Tür, welches optisch den Teilen der bekannten Asphalt-Reihe ähnelt. Auch das Prinzip des Games ist ähnlich. Es stehen Pisten auf der ganzen Welt zur Auswahl, auf denen man probieren muss, seinen Gegner davonzufahren. Entweder tritt man alleine gegen den Computer oder gegen andere Spieler online an. In den Rennen kann man dann Geld für den Ausbau seiner Garage verdienen. Am 9. September kommt Horizon Chase 2 auf das iPhone, das iPad, den Mac und den Apple TV.

Garden Tails: Match and Grow

„Wenn du die Natur liebst oder nur nach einem beruhigenden Zeitvertreib suchst, wirst du dieses Spiel lieben!“ – damit werben die Entwickler von Garden Tails: Match and Grow. Wir haben es hier mit einem Candy-Crush-ähnlichen Puzzle-Game zu tun, bei dem man seinen verwesten Garten durch Lösen der Puzzles wieder ausbaut. Das Ganze kann man ab dem 16. September auf iOS, iPadOS, macOS und tvOS ausprobieren.

Shovel Knight Dig

Auch in diesem Monat wird ein Jump-And-Run-Spiel auf Apple Arcade erscheinen. Zusätzlich gibt es bei Shovel Knight Dig eine Retro-Optik oben drauf. Das Story hinter dem Game ist ziemlich simpel: Drill Knight und seine Komplizen sprengen das Lager von Shovel Knight und stehlen seine Beute. Dieser lässt das nicht auf sich sitzen und will den Eindringlingen hinterher. Verfügbar ist Shovel Knight Dig ab dem 23. September, und zwar für das iPhone, das iPad, den Mac und den Apple TV.

GRIS+

Das Schlusslicht bildet GRIS+ in diesem Monat. Diesen Titel gibt es zwar schon im App Store, doch mit Apple Arcade kann man ihn ohne Aufpreis spielen. Gris ist ein junges Mädchen, das in seiner Welt verloren ist – befasst mit einer schmerzhaften Erfahrung. Ihre Reise manifestiert sich in ihrem Kleid, das ihr neue Fähigkeiten gibt, sich durch ihre verblasste Wirklichkeit zu bewegen. Im Laufe der Handlung wächst Gris emotional und lernt, ihre Welt auf neue Art zu sehen und sie durch Fähigkeiten über neue Pfade zu erforschen, die sich ihr enthüllen. Ab dem 30. September steht GRIS+ zum Download bereit.

