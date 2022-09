Home Apple Apple-Liebe: Hälfte der Tesla-Fahrer würde ein Apple Car kaufen

Das Apple Car mag zwar noch ein wolkiger Traum sein, es hätte aber definitiv Fans unter den Autofahrern. Selbst viele Tesla-Fahrer würden sofort ein Apple Car kaufen, wenn eins vorgestellt würde, das zeigt eine große Umfrage unter Käufern von Neuwagen.

Das Apple Car ist seit Jahren immer wieder für Gerüchte und Spekulationen gut, von einer Markteinführung ist es aber wohl aktuell noch weit entfernt. Denn obwohl das Project Titan immer wieder hochrangige Fachkräfte für sich gewinnen kann, muss es auch fast ebenso oft herbe personelle Rückschläge hinnehmen. Dennoch, sollte ein Apple Car einmal auf den Markt rollen, würde es dort von vielen Käufern enthusiastisch begrüßt, das zeigt eine neue, groß angelegte Umfrage der Marktforscher von Strategic Vision.

200.000 Käufer eines Neuwagens wurden hinsichtlich ihrer Kaufinteressen in Bezug auf bestimmte Marken befragt, die Ergebnisse sind bemerkenswert: An dritter Stelle in der Verbrauchergunst lag ein Auto von Apple.

Auch Tesla-Fahrer würden gern ein Apple Car fahren

38% der Befragten würden als nächsten Neuwagen einen Toyota kaufen wollen, 32% würden in einen Honda steigen. 26% der Befragten würden ein Apple Car kaufen, wenn es eins geben würde. Ford kommt auf 21% und Tesla nur auf rund 20% bei einer kommenden Kaufentscheidung der Befragten.

Doch die potenzielle Begeisterung für ein Apple Car geht noch weiter: Apple vermag als Marke doppelt so viel Faszination auf die Kunden auszuüben, wie starke Marken wie Honda, Toyota oder auch Tesla – und selbst unter Tesla-Fahrern ist die Anziehung der Marke Apple groß.

Über die Hälfte der Tesla-Fahrer unter den Befragten würde den Kauf eines Apple Car in Betracht ziehen: 26% würden darüber nachdenken, 24% der Befragten sind überzeugt, dass sie ein Apple Car lieben würden. Sollte einmal ein Apple Car kommen, das bei Qualität und Leistung nicht durchfällt, wäre es diesen Daten nach auf jeden Fall eine klare Herausforderung auch für etablierte Premium-Marken.

