Apple Watch: Hermès bleibt bei Lederarmbändern

Wie wir in den letzten Tagen bereits berichtet haben, verabschiedet sich Apple gerade vom Leder. Das betrifft sowohl iPhone-Hüllen und MagSafe-Wallets, als auch AirTag-Zubehör und Apple Watch-Armbänder. Sogar die lederüberzogenen Hocker und Tischunterlagen in den Apple Stores müssen weichen.

Wer sich und seine Apple-Produkte weiterhin mit Leder umgeben will, kann dies über Drittanbieter tun. So bietet auch der Luxusartikel-Hersteller Hermès weiterhin Apple Watch-Armbänder aus Leder an. Vor der Keynote wurden sämtliche Artikel in Bezug auf die Apple Watch auf der entsprechenden Seite des französischen Unternehmens entfernt, jetzt gibt es neue Auswahl.

Apple Watch inklusive Lederarmband bei Hermès

Wem eine Series 9 in Edelstahl oder gar die bei uns im Preis gefallene Apple Watch Ultra 2 zu billig ist, wird bei Hermès fündig. Auf der Website des Herstellers lässt sich die Series 9 in der Edelstahlvariante mit entsprechendem Hermès-Armband kaufen. Dafür werden je nach Ausführung mindestens 1.399 Euro (für 41mm) fällig, eine Apple Watch Ultra gibt es hier nicht. Doch keine Sorge, die Armbänder passen natürlich auch zu Apples teuerster Uhr.

Apple hat sich aus Umweltschutzgründen gegen die Fortsetzung seines Leder-Zubehörs entschieden. Für Leder wird jede Menge Wasser benötigt, welches – je nach Verarbeitung – mit Chemikalien verunreinigt wird. Auch Tierschützer dürften sich über die Abkehr vom Leder freuen, bei Hermès gibt es dagegen andere Maßstäbe.

Ganz egal scheint dem Luxuslabel die Umwelt aber nicht zu sein: Bei einer Apple Watch Series 9 mit Hermès-Armband für 1.399 Euro entsprechen immerhin 0,02 Euro (ja, das sind 2 Cent!) einem Umweltbeitrag gemäß WEEE-Richtlinie.

