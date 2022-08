Home Apple Apple vs. Epic: Harte Schlussverhandlung im Oktober

Apple vs. Epic: Harte Schlussverhandlung im Oktober

Die epische Schlacht vor amerikanischen Gerichten zwischen Epic und Apple läuft noch immer, auch wenn sie zuletzt ein wenig aus dem Fokus gerückt ist. Nun wurde der Termin für die Abschlussverhandlung festgesetzt und Apple ist hierbei nicht in der Favoritenrolle.

Apple und Epic streiten noch immer darum, ob Apple seinen App Store so ausgestalten darf, dass die Nutzung alternativer Zahlungsdienste ausgeschlossen ist – eine Frage, die derzeit auch viele Regulierungsbehörden diskutieren. Nun ist ein Termin für die Abschlussverhandlung festgesetzt worden.

Am 21. Oktober wird das zuständige Gericht in San Francisco die Anwälte von Apple und Epic hören, gegebenenfalls werden auch Vertreter des Justizministeriums zu Wort kommen.

Apple hat keine leichte Aufgabe

Zudem werden 35 Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten anwesend sein, von denen jeder einzelne eher auf Seiten Epics ist, wie Beobachter schreiben. Auch die zuständige Richterin Yvonne Gonzalez-Rogers hatte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie eher dazu neigt, der Position von Epic zu folgen.

Apple wird also Mühe haben, den Fall für sich zu entscheiden. Beide Parteien werden je 20 Minuten haben, um ihre Position dazulegen – nicht viel, aber die Richterin hatte früher schon erklärt, der Fall nehme zu umfangreiche Ausmaße an und die Prozessparteien mehrfach aufgefordert, den Umfang ihrer Einreichungen zu reduzieren.

Damit ist allerdings nur die Verhandlung vor dem US-Staatsgericht in Kalifornien beendet. Es gilt als nahezu sicher, dass der Verlierer Berufung vor dme obersten Gerichtshof einreichen wird, damit dürfte die nächste Runde dieses Falls eingeläutet werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!