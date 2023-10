Home Betriebssystem Apple veröffentlicht zweite Beta für iOS 17.1, iPadOS17.1, watchOS 10.1 und macOS 14.1

Apple veröffentlicht zweite Beta für iOS 17.1, iPadOS17.1, watchOS 10.1 und macOS 14.1

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 4. Oktober 2023 um 19:00 Uhr // Betriebssystem // // Keine Kommentare

Eine Woche nach Veröffentlichung der ersten Beta von iOS 17.1, iPadOS 17.1, macOS 14.1 und watchOS 10.1 startet die zweite Beta-Phase. Erst gestern haben wir die zweite Beta für Entwickler gesehen, heute zieht die öffentliche Version nach. Interessierte können sich ab sofort die zweite Beta des jeweiligen Betriebssystems herunterladen.

In den ersten großen Punkt Updates der aktuellen Hauptversionen erwarten wir einige Neuerungen, die es nicht rechtzeitig zum Release geschaffen haben. watchOS 10.1 bringt nun endlich das Double Tap-Feature für die neuen Apple Watches Series 9 und Ultra 2. Unter iOS 17.1 gibt es nun weitere Anpassungsmöglichkeiten des neuen StandBy-Modus. Die Journal App fehlt allerdings weiterhin.

Neue Funktionen, hoffentlich Bugfixes

Neben den neuen Funktionen, die wir am heutigen Abend noch nicht alle überblickt haben, wird Apple auch bestehende Bugs thematisieren. Besonders watchOS 10 ist ungewohnt anfällig für kleine Störungen, die prominenteste waren in den letzten Tagen die fehlerhafte Wetter-Komplikationen. Unter watchOS 10.1 sollten die Bugs allerdings nicht mehr auftreten.

Sämtliche Neuerungen in iOS und iPadOS 17.1 haben wir euch hier zusammengefasst. Neu sind in der zweiten Beta weitere Einstellungsmöglichkeiten für den StandBy-Modus am iPhone hinzugekommen. Die neuen Versionen für macOS 14.1 und tvOS 17.1 bringen keine nennenswerten Neuerungen mit sich.

Schreibt es uns gerne in die Kommentare, falls ihr weitere Neuerungen oder Bugs gefunden habt.

