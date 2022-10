Home Betriebssystem Apple veröffentlicht tvOS 16.1 mit Siri-Updates und Matter-Support

Apple veröffentlicht tvOS 16.1 mit Siri-Updates und Matter-Support

Apple hat heute Abend auch tvOS 16.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Die neue Version bringt eine kompaktere Darstellung von Siri-Antworten und eine „Hey Siri“-Integration mit dem HomePod.

Apple hat am heutigen Montag Abend auch ein Update für das Apple TV veröffentlicht. tvOS 16.1 kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Die neue Version steht für das Apple TV 4 in allen jüngeren Versionen zum Download zur Verfügung.

Neues bei Siri in tvOS 16.1

Apple hat mit dem Update auf tvOS 16.1 unter anderem Siri ein wenig aufgefrischt. Die Darstellung der Antworten erfolgt nun kompakter, darüber hinaus wurde eine Option zur Nutzung von „Hey Siri“ eingeführt. Diese kann in Verbindung mit einem HomePod genutzt werden.

Ferner ergänzt tvOS 16.1 auch die Unterstützung von Matter, wie es auch an der Apple Watch der Fall ist.

tvOS 16.1 behebt im weiteren natürlich auch Fehler und verbessert die allgemeine Performance, Sicherheit und Stabilität von tvOS. Näheres lest ihr in einem Supportdokument von Apple.

Wie läuft tvOS 16.1 auf eurem Apple TV? Teilt uns gern eure Erfahrungen in den Kommentaren unter dem Artikel mit.

