Apple veröffentlicht Software-Update für die AirPods Pro 2

Apple hat heute Abend eine neue Firmware für die AirPods Pro 2 veröffentlicht. Die aktualisierte Software wird für die AirPods Pro 2 mit Lightning und USB-C ausgeliefert. Wie üblich liefert Apple keine Details über die Details der in der neuen Software vorgenommenen Änderungen.

Seit heute Abend rollt eine neue Software für die AirPods Pro 2 aus. Die neue Software trägt die Versionsnummer 6B32. Sie folgt auf die Firmwareversion, die im Oktober veröffentlicht worden war.

Apple liefert in der Regel keine weiteren Details darüber, welcher Art die Änderungen oder Neuerungen in einer neuen Version der AirPods-Software sind, so auch diesmal. Es ist davon auszugehen, dass die Aktualisierung die allgemeine Performance und Stabilität der AirPods-Software verbessern soll,

vermutlich vor allem mit Blick auf die in iOS 17 neu hinzugefügten Funktionen.

Die neue Software wird sowohl für die AirPods Pro 2 mit Lightning, wie auch die mit USB-C ausgeliefert.

Die AirPods aktualisieren ihre Software selbstständig

Apples AirPods aktualisieren ihre Software automatisch. Dafür müssen sie sich in der Nähe des gekoppelten iPhones befinden und im Case liegen.

Es gibt keinen eingeführten Weg, ein Update der Software für die AirPods manuell auszulösen, allerdings lässt sich ein Update auch nicht verhindern.

Bemerkt ihr Änderungen im Verhalten eurer AirPods? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

