Apple und Google verkünden Kooperation für Kontaktverfolgung bei COVID-19

In einer einzigartigen Aktion verkündeten Google und Apple soeben eine Zusammenarbeit, durch die das Programmieren von „Corona-Apps“ effizienter und leistungsstärker gemacht werden soll. Entsprechende APIs werden von den beiden Technologie-Giganten schon im Mai ausgerollt.

Corona-Apps wie jene des Robert Koch Institut, die via Bluetooth Low Energy funktionieren, werden in den Augen vieler Experten und Regierungen eine zentrale Rolle bei der weiteren Bekämpfung gegen das Coronavirus spielen. Auch und gerade im Hinblick auf Lockerungen der Kontaktbeschränkungen sollen sie eine einfache Möglichkeit darstellen, mögliche Kontaktpersonen von Infizierten zu informieren.

Via Bluetooth werden nahegelegene Nutzer erkannt, welche die App ebenso installiert haben. Folglich können Nutzer später entweder melden, dass sie infiziert sind und somit andere anonym informieren, die mit ihnen in Kontakt waren. Oder man wird selber informiert, dass man Kontakt zu Infizierten hatte.

Um hier eine systemübergreifende Entwicklung von Apps hinsichtlich Android und iOS noch leistungsstärker zu machen, machen Google und Apple gemeinsame Sache. Es soll unter strengen Privatsphäre-Vorschriften, transparenten Veröffentlichungen der verwendeten Technologien und der sogenannten „opt-in-Lösung“ eine bessere Kommunikation von iOS- und Android-Geräten durch neue APIs ermöglicht werden. Diese sollen noch im Mai veröffentlicht und offiziellen Behörden zugespielt werden, die offizielle Apps für ihre Bürger in die App Stores stellen.

In der Pressemitteilung von Apple heißt es:

Die „Corona-Apps“ werden kontrovers diskutiert. Während sie eine unglaubliche Chance darstellen, waren sie auch berechtigterweise das Ziel von Datenschützern. Apples Lösungen werden hier hoffentlich dazu beitragen, künftige Apps noch sicherer zu machen.

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV

— Tim Cook (@tim_cook) April 10, 2020