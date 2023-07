Home Apple Apple überarbeitet Trade-In-Werte: Es gibt mehr Geld für viele Geräte

Apple überarbeitet Trade-In-Werte: Es gibt mehr Geld für viele Geräte

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. Juli 2023 um 09:12 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Wer sich ein neues iPhone oder ein neues iPad anschaffen will, der stellt sich die Frage, was mit dem Altgerät passieren soll. Entweder gibt man es in der Familie weiter oder verkauft es. Für Letzteres benötigt man oft genug starke Nerven. Man kann es auch ganz einfach machen und das alte Gerät bei Apple eintauschen. Der Konzern hat die Trade-in-Werte mal wieder überarbeitet.

Es gibt höhere Eintauschprämien für das iPhone

Aktuell gibt es für nahezu alle iPhone-Modelle eine höhere Gutschrift, wobei eine Sache direkt ins Auge sticht. Der Konzern hat primär die Gutschriften für die iPhone-13-Serie deutlich erhöht: Für das iPhone 13 Pro Max gibt es nun maximal 770,00 Euro, vorher waren es 735,00 Euro. Anbei einmal die Übersicht, links der alte Trade-In-Wert, rechts die neue Gutschrift – gilt für alle Übersichten.

iPhone 13 Pro Max 735 Euro 770 Euro iPhone 13 Pro 635 Euro 690 Euro iPhone 13 480 Euro 520 Euro iPhone 13 mini 405 Euro 420 Euro iPhone 12 Pro Max 495 Euro 510 Euro iPhone 12 Pro 405 Euro 430 Euro iPhone 12 335 Euro 350 Euro iPhone 12 mini 265 Euro 270 Euro iPhone 11 Pro Max 330 Euro 290 Euro iPhone 11 Pro 305 Euro 290 Euro iPhone 11 260 Euro 240 Euro iPhone XS Max 195 Euro 200 Euro iPhone XS 180 Euro 170 Euro iPhone XR 180 Euro 170 Euro iPhone 8 Plus 105 Euro 100 Euro iPhone 8 75 Euro 80 Euro iPhone 7 40 Euro 45 Euro iPhone SE (2. Gen.) 120 Euro 110 Euro

Apple schraubt auch die Eintauschwerte für den Mac nach oben

Auch beim Mac zeigt sich Apple spendabel, für den Mac Studio von 2022 gibt es eine Gutschrift von bis zu 1500 Euro.

MacBook Pro 850 Euro 900 Euro iMac 445 Euro 490 Euro Mac Pro 1.250 Euro 1.375 Euro Mac mini 295 Euro 290 Euro

Lediglich das MacBook Air, der Mac Pro sowie das MacBook ohne Namenszusatz bleiben komplett unverändert.

Auch beim iPad gibt es etwas mehr Geld

Auch beim iPad Pro gibt es etwas mehr Geld, konkret bis zu 25,00 Euro. Auch für das kleinste iPad gibt es eine höhere Gutschrift. Das iPad Air sowie das Einsteiger-iPad bleiben indes unverändert.

iPad Pro 555 Euro 580 Euro iPad mini 285 Euro 290 Euro

Apple Watch: Für die Series 7 gibt es weniger Geld

Abschließend bietet Apple auch veränderte Gutschriften für die Apple Watch an. Interessanterweise wurde der Trade-In-Wert für die Series 7 sogar um 15,00 Euro gesenkt. Mehr Geld bekommt man, wenn man die Series 5 oder die erste SE eintauscht.

Apple Watch Series 7 180 165 Euro Apple Watch Series 5 85 Euro 90 Euro Apple Watch SE 70 Euro 75 Euro

