Apple TV+ zeigt Trailer und kündigt Starttermin für die Serie „Time Bandits“ an

Das Tempo bei den Neuankündigungen auf Apple TV+ bleibt weiterhin atemberaubend hoch, man kommt kaum noch hinterher. Eine der interessanteren Serien erscheint nächsten Monat mit Lisa Kudrow in der Hauptrolle und ist der Trailer verfügbar.

Trailer ist nun verfügbar

Die Serie „Time Bandits“ ist eine Adaption des gleichnamigen Films, in der Lisa Kudrow die Hauptrolle spielt. Kudrow war in den 90er-Jahren dank F.R.I.E.N.D.S einer der größten Serienstars in den USA, teilweise zeitgleich war sie zudem in „Verrückt nach Dir“ zu sehen. Anschließend spielte sie in einer Vielzahl an Filmen mit, doch der ganz große Erfolg war nicht mehr dabei. Dies könnte sich nun ändern. Apple TV+ beschreibt die Serie, die durch Live Action bestehen soll, mit den folgenden Worten:

„Unter der Führung von Lisa Kudrow stürzt sich die exzentrische Banditenbande in epische Abenteuer, während böse Mächte ihre Eroberungen und das Leben, wie sie es kennen, bedrohen. Während die Gruppe durch Zeit und Raum reist, stößt sie auf der Suche nach Schätzen auf faszinierende Welten der fernen Vergangenheit und ist auf Kevin angewiesen, um jede Situation zu erhellen. Die „Time Bandits“ werden Zeuge der Entstehung von Stonehenge, sehen das Trojanische Pferd in Aktion, entkommen Dinosauriern in der Urzeit, richten im Mittelalter Chaos an, erleben die Eiszeit, antike Zivilisationen und die Harlem Renaissance und vieles mehr.“

Wir sind ehrlich, für uns ist das schwer greifbar. Wem es ähnlich geht, der kann einen Blick in den nun veröffentlichten Trailer werfen:

Die Serie startet am 24. Juli mit den ersten beiden Folgen, anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

