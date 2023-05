Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt offiziellen Teaser und verrät Starttermin für 2. Staffel von „Foundation“

Apple TV+ zeigt offiziellen Teaser und verrät Starttermin für 2. Staffel von „Foundation“

Prime Video hat zuletzt mit der Serie „Citadel“ einen traurigen Rekord aufgestellt: verschiedenen Brancheninsidern verschlang die Serie rund 300 Mio. US-Dollar. Nur unwesentlich günstiger dürfte die Serie „Foundation“ auf Apple TV+ sein – was an der Komplexität der Geschichte sowie den opulenten Bildern liegt. Dennoch wird die Serie fortgesetzt und Fans sollten sich den Juli im Kalender markieren.

Teaser für die zweite Staffel bereitgestellt

Die gleichnamigen Bücher von Isaac Asimov galten lange Zeit als absolut unverfilmbar, Apple TV+ wagte sich dennoch an das Experiment. Optisch gelang das auf jeden Fall, wenngleich es an der Story hier und da noch etwas krankte. Die zweite Staffel wird zeigen, ob man das Feedback von Fans umsetzen konnte. Der offizielle Teaser dient dafür als erster Anschmecker:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Mit der zweiten Staffel werden Fans eine Menge an neuen Figuren begrüßen dürfen, weshalb die Serie nichts für einen visuellen Snack nebenbei ist. Unter anderem stoßen diese Charaktere neu dazu:

Isabella Laughland als Bruder Constant, eine fröhlich selbstbewusste Klarin, deren Aufgabe es ist, die Kirche des galaktischen Geistes über die äußere Reichweite hinweg zu evangelisieren. Constant ist eine wahre Gläubige, deren Mut und Leidenschaft es ihr schwer machen, sie nicht zu lieben.

als Bruder Constant, eine fröhlich selbstbewusste Klarin, deren Aufgabe es ist, die Kirche des galaktischen Geistes über die äußere Reichweite hinweg zu evangelisieren. Constant ist eine wahre Gläubige, deren Mut und Leidenschaft es ihr schwer machen, sie nicht zu lieben. Kulvinder Ghir als Poly Verisof, Hochklara der Kirche des Galaktischen Geistes. Whip-smart und sardonisch, er ist auch ein schrecklicher Betrunkener – intelligent genug, um den Weg zu sehen, auf dem er sich befindet, aber zu zynisch, um sich zu ändern.

als Poly Verisof, Hochklara der Kirche des Galaktischen Geistes. Whip-smart und sardonisch, er ist auch ein schrecklicher Betrunkener – intelligent genug, um den Weg zu sehen, auf dem er sich befindet, aber zu zynisch, um sich zu ändern. Sandra Yi Sencindiver als Enjoiner Rue, die schöne, politisch versierte consigliere von Königin Sareth. Als ehemalige Kurtisane von Cleon am 16. hat Rue ihren Status dazu ernannt, königliche Beraterin zu werden.

als Enjoiner Rue, die schöne, politisch versierte consigliere von Königin Sareth. Als ehemalige Kurtisane von Cleon am 16. hat Rue ihren Status dazu ernannt, königliche Beraterin zu werden. Ella-Rae Smith als Königin Sareth von Cloud Dominion. Sareth ist es gewohnt, unterschätzt zu werden, nutzt es zu ihrem Vorteil und bezaubert ihren Weg in den Kaiserpalast mit beißender Witz, während sie auf einer geheimen Suche nach Rache ist.

als Königin Sareth von Cloud Dominion. Sareth ist es gewohnt, unterschätzt zu werden, nutzt es zu ihrem Vorteil und bezaubert ihren Weg in den Kaiserpalast mit beißender Witz, während sie auf einer geheimen Suche nach Rache ist. Dimitri Leonidas als Hober Mallow, ein Meisterhändler mit einer sarkastischen Persönlichkeit und fragwürdiger Moral, der gegen seinen Willen gerufen wird, um einer höheren, selbstlosen Sache zu dienen.

als Hober Mallow, ein Meisterhändler mit einer sarkastischen Persönlichkeit und fragwürdiger Moral, der gegen seinen Willen gerufen wird, um einer höheren, selbstlosen Sache zu dienen. Ben Daniels als Bel Roise, der letzte große General der Superliminal Fleet und Möchtegern-Eoberer der Stiftung. Bel ist edel für einen Fehler, aber seine Treue zum Galaktischen Imperium schwindt.

als Bel Roise, der letzte große General der Superliminal Fleet und Möchtegern-Eoberer der Stiftung. Bel ist edel für einen Fehler, aber seine Treue zum Galaktischen Imperium schwindt. Holt McCallany als Warden Jaegger Fount, der derzeitige Warden von Terminus und Hüter seiner Bürger gegen externe Bedrohungen.

als Warden Jaegger Fount, der derzeitige Warden von Terminus und Hüter seiner Bürger gegen externe Bedrohungen. Mikael Persbrandt als Der Kriegsherr von Kalgan, ein Monster eines Mannes, der mit Muskeln aufgewickelt ist und mächtige psychische Fähigkeiten besitzt und von Hass in seiner Suche nach der Übernahme der Galaxie angeheizt wird.

als Der Kriegsherr von Kalgan, ein Monster eines Mannes, der mit Muskeln aufgewickelt ist und mächtige psychische Fähigkeiten besitzt und von Hass in seiner Suche nach der Übernahme der Galaxie angeheizt wird. Rachel House als Tellem Bond, mysteriöse Anführerin der Mentallics.

als Tellem Bond, mysteriöse Anführerin der Mentallics. Nimrat Kaur als Yanna Seldon.

Zweite Staffel läuft am 14. Juli 2023

Der Start der zweiten Staffel, die wieder 1ß Folgen umfassen wird, ist für den 14. Juli 2023 vorgesehen. Dann sind die ersten beiden Folgen abrufbar, anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!