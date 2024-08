Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt endlich den Trailer für die vierte Staffel von „Slow Horses“

Wer Lust auf eine schräge und zugleich skurrile Agentenserie hat, die dennoch spannend ist, kommt mit „Slow Horses“ auf Apple TV+ voll auf seine Kosten. Die Truppe ausgestoßener Agenten des MI5 kehrt demnächst für die vierte Staffel zurück und nun gibt es endlich den Trailer dazu.

Der Trailer ist endlich verfügbar

Gary Oldman hat ein Händchen für die Darstellung schwieriger Persönlichkeiten, die man trotzdem irgendwie ins Herz schließt. Seine Figur des Jackson Lamb hat alle Hände voll zu tun, die Truppe an verstoßenen Agenten zu koordinieren. In der vierten Staffel wird diese Aufgabe schwieriger denn je, denn Bombardierung erschüttert das bereits instabile Fundament von Slough House und offenbart diverse persönliche Geheimnisse der einzelnen Mitglieder. Nun ist endlich der Trailer verfügbar, welcher die Wartezeit bis zum 04. September etwas verkürzt.

„Slow Horses — Season 4 Official Trailer | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

