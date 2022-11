Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt bereits jetzt die ersten drei Folgen der neuen Serie „Echo 3“

Apple TV+ zeigt bereits jetzt die ersten drei Folgen der neuen Serie „Echo 3“

Eigentlich stellt Apple TV+ freitags seine neuen Inhalte bereit, nur vereinzelt gibt es einen Release an einem Mittwoch. Heute ist so ein besonderer Tag, denn Apple TV+ stellt die ersten Folgen seiner neuen Action-Thriller-Serie „Echo 3“ zum Abruf bereit.

„Echo 3“

Richtig spannende Action-Thriller-Serien sind derzeit noch rar, hier hat prime Video unter anderem mit Jack Ryan oder Reacher die Nase vorn. Doch „Echo 3“ soll das ändern und der Plot liest sich schon einmal vielversprechend. Apple beschreibt die Serie wie folgt:

„Echo 3“ basiert auf der preisgekrönten und vom gleichnamigen Roman von Amir Gutfreund inspirierten Serie „When Heroes Fly“ von Omri Givon. Der actiongeladene Thriller spielt in Südamerika und erzählt die Geschichte von Amber Chesborough, die nicht nur eine brillante junge Wissenschaftlerin, sondern auch die gute Seele einer kleinen amerikanischen Familie ist. Als Amber an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela verschwindet, machen sich ihr Bruder Bambi und ihr Mann Prince auf die Suche nach ihr. Die beiden kampferprobten Männer geben alles, um Amber wiederzufinden, die in einem komplizierten persönlichen Drama verstrickt zu sein scheint. Und alles, während hinter den Kulissen ein geheimer Krieg ausgefochten wird.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die ersten drei Folgen sind ab sofort auf Apple TV+ verfügbar, danach geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Die Staffel umfasst insgesamt 10 Folgen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!