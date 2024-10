Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer für die zweite Staffel „Shrinking“ bereit

Bei Filmen scheint Apple TV+ kein glückliches Händchen zu haben, dafür ist man bei den Serien umso stärker aufgestellt. Dazu zählt auch die Serie „Shrinking“ mit Harrison Ford und Jason Segel in den Hauptrollen. Nun ist der Trailer für die zweite Staffel verfügbar.

Trailer ist nun verfügbar

Harrison Ford und Jason Segel spielen in der Serie zwei Thearpeuten, die eine gemeinsame Praxis haben. Die Figur von Segel erleidet einen privaten Schicksalsschlag und sagt fortan jedem auf den Kopf zu, was er über ihn denkt. Er ignoriert dabei sämtliche ethische Grundsätze sowie seine Ausbildung. Die Figur von Ford muss also konstant die Kollateralschäden minimieren. Das sorgte in der ersten Staffel für grandiose Situationskomik, unterlegt von kritischen Tönen. Demnächst geht nun die zweite Staffel an den Start und der Trailer gewährt einen ersten detaillierten Einblick:

Neben Segel und Ford spielen in „Shrinking“ die Emmy Award-Nominierten Christa Miller, die Emmy Award-Nominierte Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell und Ted McGinley mit.

Zweite Staffel startet Mitte Oktober

Die zweite Staffel wird Mitte Oktober 2024 anlaufen. Konkret lassen sich die ersten beide Folgen ab dem 16. Oktober exklusiv auf Apple TV+ streamen. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Insgesamt umfasst die zweite Staffel 12 Folgen, dementsprechend wird das Staffelfinale am 25. Dezember 2024 ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

