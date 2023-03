Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Doku über Real Madrid ab sofort bereit

Apple TV+ stellt Doku über Real Madrid ab sofort bereit

Wenn man es bis ganz nach oben schaffen will, braucht man neben Talent/Können zudem auch Eigenschaften wie die mentale Stärke und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit und den unbedingten Siegeswillen. Genau diese Attribute haben Real Madrid zum Sieger der Champions League 2022 gemacht und Apple TV+ hat den Weg dahin begleitet.

Dokumentation „Real Madrid: Until The End“ ab heute verfügbar

Real Madrid setzte sich im damaligen Endspiel gegen den FC Liverpool durch und nicht wenige Experten hielten das Team von der Merseyside für den spielerischen Favoriten – trotz Fußballer wie Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema oder David Alaba. Der Schlüssel war die mentale Stärke, die Erfahrung sowie den unerschütterlichen Glauben an sich selbst

Die dreiteilige Dokumentation, die ab heute auf Apple TV+ abrufbar ist, begleitet Real Madrid auf den Weg zum Triumph und zeigt, wie wenig sich der Verein von den Rückschlägen beeindrucken ließ. Es gab die unerwartete Niederlage gegen Sheriff Tiraspol im heimischen Estadio Santiago de Bernabeu und in jeder einzelnen K.O.-Runde stand man immer kurz vor dem Ausscheiden. Doch als es darauf ankam, schoss Real Madrid immer das benötigte Tor zum Einzug in die nächste Runde. Nichts konnte dieses Team mental aus der Ruhe bringen, was man besonders im Halbfinal-Hinspiel gegen Manchester City im Etihad Stadium sehen konnte. Das Team von Guardiola spielte das weiße Ballett phasenweise komplett an die Wand, dennoch gelangen dem Team von Ancelotti auswärts drei Tore. Im Rückspiel in Madrid sicherte ein recht lockeres 3-1 den Finaleinzug. Für den Autor dieser Zeilen war besagtes Hinspiel im Halbfinale eines der besten Spiele der letzten fünfzehn Jahre.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

