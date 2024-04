Home iCloud / Services Apple TV+ sichert sich neue Drama-Serie namens „Imperfect Woman“

In Hollywood zeichnet sich seit ein paar Jahren der Trend ab, einen möglichst großen Querschnitt an Darstellern zu beschäftigen. Apple TV+ ist dabei federführend, mit Lily Gladstone konnte erstmals eine Frau indigenen Abstammung den Emmy als beste weibliche Hauptdarstellerin gewinnen – im einem von Apple TV+ produzierten Film. In diesem Geiste kündigt der Streamingdienst nun eine neue Drama-Serie an.

Apple TV+ sichert sich Drama-Serie „Imperfekt Woman“

Der Streamingdienst konnte sich nämlich die limitierte Drama-Serie „Imperfect Woman“ sichern, die auf dem gleichnamigen Roman von Araminta Halls basiert. Dieser wird von Annie Weisman für Apple TV+ adaptiert und in ein entsprechendes Drehbuch verfasst. Elisabeth Moss („The Handmaid’s Tale“, „Shining Girls“, „Mad Men“) und Kerry Washington („Scandal“, „Little Fires Everywhere“, „UnPrisoned“) übernehmen die Hauptrollen. Die Serie ist als unkonventioneller Thriller angelegt, der ein Verbrechen untersucht, welches das Leben einer jahrzehntelangen Freundschaft von drei Frauen erschüttert. Weitere Details wie etwa die Anzahl der Folgen, konkretere Informationen über die Handlung oder einen konkreten Starttermin bleibt Apple TV+ indes schuldig.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

