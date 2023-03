Home iCloud / Services Apple TV+: „Serverance“ und „Leben von Ella“ bringen weitere Awards

Wer einen Streamingdienst sucht, der gemessen an den Inhalten die höchste Quote an Auszeichnungen hat, der kommt um Apple TV+ nicht herum. Nun konnte sich der Streamingdienst drei weitere Awards sichern.

Apple TV+ sicherte sich zwei Writers Guild Awards

Die Writers Guild Awards wurden zum 75. Mal vergeben und Apple TV+ konnte sich insgesamt drei Awards sichern. Dabei schaffte der Dienst mit dem Überraschungserfolg „Severance“ gleich eine Überraschung, da diese sich gleich zwei Awards sichern konnte:

“Severance”

Beste Drama-Serie

Beste neue Serie

Daneben konnte sich noch eine Serie für Kinder einen weiteren Award sichern. Dabei handelt es sich um die Serie „Leben von Ella“:

Beste Episodische, lange Form und Specials für Kinder – “Gefängnis oder Palast” – Hernan Barangan

Dabei hat die Serie „Serverance“ das Potenzial, bei den Auszeichnungen der legitime Nachfolger von „Ted Lasso“ zu werden. Sudeikis deutete zuletzt wieder an, dass die Serie mit den drei Staffeln beendet ist. Für Apple TV+ konnte sich „Ted Lasso“ mehrere Emmy-Awards sichern und verbesserte damit das Ansehen des Streamingdienstes enorm.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

