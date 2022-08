Home iCloud / Services Apple TV+: Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio arbeiten für „The Wager“ erneut zusammen

Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio, das ist in Hollywood eine traumhafte Kombination, die regelmäßig für große Zuschauerzahlen sorgt. Verständlich, dass auch Apple TV+ davon partizipieren will. Nach der Zusammenarbeit bei „Killers of the Flower Moon“ gibt es ein neues Projekt für den Streamingdienst aus Cupertino.

Weitere Zusammenarbeit

Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio werden für Apple TV+ das Marine-Epos „The Wagner“ drehen, dies berichtet das Branchenblatt Deadline. Der Film soll auf dem Buch „The Wager: A Tale of Shipwreck, Meuterei und Mord“ von David Grann basieren. Dan Friedkin und Bradley Thomas von Imperative Entertainment, Scorsese für Sikelia Productions und DiCaprio und Jennifer Davisson für Appian Way Productions werden als Produzenten fungieren, und Richard Pepler von Eden Productions wird ausführender Produzent sein. Das Buch muss allerdings noch in ein Drehbuch adaptiert werden. Das Buch spielt in den 1740er Jahren und wird die Geschichte der Besatzung des britischen Marineschiffs „The Wager“ erzählen. Zerstört auf einer Insel vor der Spitze Südamerikas, versuchen der Kapitän und die Besatzung zu überleben und die Ordnung aufrechtzuerhalten, indem sie die menschliche Natur sowie die Elemente der gefährlichen Umwelt bekämpfen.

2023 startet wohl die Produktion

Da aktuell noch kein Drehbuch existiert, dürfte die Produktion in 2022 wohl nicht mehr beginnen. Deadline geht davon aus, dass die Dreharbeiten erst 2023 beginnen werden. Dementsprechend dürfte der Film nicht vor Ende 2023 auf Apple TV+ erscheinen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Die Serie scheint noch nicht vollständig abgedreht worden zu sein, befindet sich noch mitten in der Produktion. Dementsprechend ist es noch nicht abzusehen, wann die Serie ausgestrahlt werden soll

