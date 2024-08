Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt zweite Staffel von „Criminal Record“ mit Peter Capaldi an

Apple TV+ kündigt zweite Staffel von „Criminal Record“ mit Peter Capaldi an

Apple TV+ hat sein Portfolio in diesem Jahr in einem beeindruckenden Tempo ausgebaut, man kann kaum Schritt halten. Dabei ist die Trefferquote erstaunlich hoch, auch die Thriller-Serie „Criminal Record“ konnte Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen. Fans dürfen sich freuen, es wird weitergehen.

Zweite Staffel wird kommen

Die Serie lebt vom Spannungsfeld der beiden Hauptdarsteller, welches sich nicht nur den deutlichen Altersunterschied ergibt. Obwohl Peter Capaldi und Cush Jumbo bzw. ihre gespielten Figuren beide in London als Detective arbeiten, kann ihre Motivation nicht unterschiedlicher sein. Dadurch ergibt sich in der Handlung eine spannende Komplexität, die nun in der zweiten Staffel eine Fortsetzung bekommen wird. Laut Pressemitteilung ist Apple TV+ für den Plot der zweiten Staffel ungewöhnlich auskunftsfreudig:

In der zweiten Staffel ist June die ranghöchste Beamtin am Tatort, als eine politische Kundgebung von rechtsextremen Gegendemonstranten angegriffen wird. Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung kommt ein junger Mann ums Leben, und June, die von Schuldgefühlen geplagt wird, will den unbekannten Mörder unbedingt vor Gericht bringen. Ihre beste Hoffnung scheint Daniel zu sein, der inzwischen eine Schlüsselfigur in der Schattenwelt des polizeilichen Geheimdienstes ist. Er könnte die Antworten haben, die sie braucht, aber um seine Hilfe zu bekommen, muss sie einen gefährlichen Handel eingehen.

Was das Erscheinungsdatum angeht, ist der Streamingservice dann jedoch wieder ziemlich wortkarg. Da das Staffelfinale der ersten Staffel gegen Ende Februar 2024 ausgestrahlt wurde, denken wir, dass ein Start im Januar 2025 durchaus realistisch ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.