Apple TV+ kündigt Starttermin der vierten Staffel von „Mythic Quest“ mitsamt einen Bonus an

Apple TV+ hat einige hervorragende Serien im Programm, aktuell dürfte die gerade erst angelaufene zweite Staffel von „SILO“ sicherlich im Fokus stehen. Doch darüber hinaus gibt es noch ein paar echte Perlen und zu denen zählt zweifelsfrei „Mythic Quest“. Kurz nach dem Jahreswechsel wird die vierte Staffel endlich anlaufen und dazu gibt es noch einen kleinen Bonus.

Staffelstart für Ende Januar 2025 angekündigt

Bei „Mythic Quest“ hzandelt es sich um eine humorvolle Serie über den Arbeitsplatz, wobei es hier um einen Spieleentwickler geht. Publikum und Fans waren gleichermaßen zufrieden, sodass diese Serie demnächst in die vierte Runde gehen wird. In der vierten Staffel von „Mythic Quest“ kommen die Stars McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis und Naomi Ekperigin unter denselben Leuchtstofflampen wieder zusammen. Das wiedervereinte Team bei Mythic Quest steht vor neuen Herausforderungen inmitten einer sich verändernden Videospiellandschaft, da Stars steigen, Egos kollidieren, Beziehungen aufblühen und jeder versucht, ein wenig mehr Work-Life-Balance zu haben.

Die beiden ersten Folgen der vierten und zugleich finalen Staffel erscheinem am 29. Januar 2025. Die restlichen acht Episoden werden dann im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt. Damit wird die Serie mit der letzten Folge am 26. März 2025 beendet. Fans müssen aber nicht traurig sein, direkt danach ist ein vierteiliges Spin-Off namens „Side Quest“ verfügbar.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

