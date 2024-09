Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt mit „Widow´s Bay“ neue Serie an

Im Schatten der Vorstellung der neuen Produkte wird natürlich auch Apple TV+ ausgebaut. So kündigt der Streamingdienst eine neue Mystery-Serie an, wir haben die Details.

„Widow´s Bay“ angekündigt

Apple TV+ kündigte „Widow’s Bay“ an, eine neue 10-teilige Serie der Schöpferin Katie Dippold („The Heat“, „Parks and Recreation“, „Ghostbusters“), mit dem Emmy Award-Preisträger Hiro Murai („Mr. & Mrs. Smith“, „The Bear“, „Atlanta“) als Pilotfilm Regie führen soll. „Widow’s Bay“ handelt von einer auf mysteriöser Weise verfluchten Insel Neuengland und ihren abergläubischen Bürgern, angeführt von einem Bürgermeister, der sich weigert, ihren Warnungen zu glauben. Mehr Details zur Handlung der Serie verriet der Streamingdienst jedoch nicht. Auch zum möglichen Starttermin hüllte sich Apple TV+ in Schweigen. Dementsprechend rechnen wir nicht mit einem Start vor Jahresmitte 2025.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

