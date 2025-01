Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Doku „Deaf President Now! an

Apple TV+ ist dank der Aktion vom Wochenende in aller Munde und das Eisen will man schmieden, solange es heiß ist. Dies gilt auch für uns und wir reichen eine Ankündigung einer interessanten Dokumentation nach.

Dokumentation „Deaf President Now! angekündigt

Die USA erleben regelmäßig große gesellschaftliche Unruhen und Demonstrationen. Dabei stehen oftmals Randgruppen im Fokus, dies gilt auch für Proteste im Jahr 1988 an der Gallaudet University. Diese hielöten insgesamt acht Tage an. Die Geschichte beginnt mit einer Entscheidung, die von vielen als zutiefst ungerecht empfunden wurde. Die Gallaudet University, die einzige Hochschuleinrichtung der Welt, die für gehörlose und schwerhörige Studenten eingerichtet wurde, ernannte einen hörenden Präsidenten, obwohl es mehrere sehr qualifizierte gehörlose Kandidaten gab. Daraufhin organisierten Studenten, Dozenten und Alumni Proteste. Die Dokumentation beleuchtet Hintergründe und rückte Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen schlagartig in den Fokus der Gesellschaft. Wann die Doku erscheinen soll, ist indes nochn unklar.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

