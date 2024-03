Home iCloud / Services Apple TV+ gibt Starttermin für die Serie „The Big Cigar“ bekannt

Apple TV+ gibt Starttermin für die Serie „The Big Cigar“ bekannt

Apple TV+ hat sich primär im letzten Jahr hinsichtlich der Quantität der verfügbaren Inhalte massiv gesteigert. Das liegt auch daran, dass die Folgen der Corona-Pandemie langsam abgeklungen sind, . Damit kommen wir zu einer Drama-Serie, die der Streamingdienst vor knapp zwei Jahren ankündigte.

Starttermin für „The Big Cigar“ angekündigt

Die limitierte Serie erzählt die Geschichte des Black Panther-Führers Huey P.. Newtons Flucht nach Kuba und basiert auf dem monumentalen, gleichnamigen Zeitschriftenartikel mit dem gleichen Namen. Basierend auf dem Zeitschriftenartikel von Joshuah Bearman („Argo“), der auch als ausführender Produzent fungieren wird, ist „The Big Cigar“ die unglaubliche wahre Geschichte der Hollywood-Revolution, die auf die soziale Revolution trifft: Es ist eine wilde Kaper des Black Panther-Gründers Newton, der mit Hilfe des berühmten Produzenten Bert Schneider in einem unglaublich aufwendigen Plan – mit einer gefälschten Filmproduktion – vor dem FBI nach Kuba flüchtet. Die Serie wird am 17. Mai 2024 mit zwei Folgen debütieren. anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Die letzte Episode der insgesamt sechs Folgen umfassenden Serie wird also am 14. Juni 2024 ausgestrahlt werden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

