Apple TV+ bekommt zweite Staffel von „Shrinking“

Wer auf den leicht tragischen Humor von „Ted Lasso“ steht, muss nicht traurig sein. Kommende Woche startet die wohl finale Staffel, doch mit der Serie „Shrinking“ gibt es den inoffiziellen Nachfolger – zumindest herrscht hier ebenfall diese interessante Mischung aus Humor und Tragik. Und die Serie wird definitiv eine zweite Staffel bekommen.

Apple TV+ bestätigt zweite Staffel

In der Serie „Shrinking“ geht es um zwei Therapeuten, die gemeinsam eine Praxis betreiben. Der von Jason Segel gespielte Charakter muss den plötzlichen Verlust seiner Frau verkraften und kompensiert dies, in dem er jeden Patienten die ungeschönte Wahrheit sagt. Sein Kollege und Freund, großartig von Harrison Ford gespielt, hat so seine liebe Müh und Not, all die Kollateralschäden auf ein erträgliches Maß geradezurücken. Das Konzept kommt beim Zuschauer an und so verwundert es nicht, dass Apple TV+ eine zweite Staffel bekommen wird:

Wir haben die fesselnde, berührende und urkomische Welt von Shrinking von Anfang an geliebt, und es war wunderbar zu beobachten, wie das Publikum auf der ganzen Welt weiterhin mit diesen großherzigen Charakteren in Verbindung steht. Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer erleben, was die Besetzung und das Kreativteam für die zweite Staffel haben.”

Drehstart noch unbekannt

Am vergangenen Freitag wurde die 8. Folge der insgesamt 10 Folgen der ersten Staffel ausgestrahlt. Wann wir mit dem Start der zweiten Staffel rechnen können, ist indes unklar. Apple TV+ verriet dazu keinerlei Details. Das dürfte aber auch daran liegen, dass die Dreharbeiten noch nicht einmal begonnen haben.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

