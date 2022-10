Home Hardware Apple TV 4K: Neue Version mit A15 und optionalem Ethernet vorgestellt

Apple hat heute auch ein neues Apple TV vorgestellt. Dies kommt etwas überraschend: Die Leistung des neuen Apple TV 4K wurde aufgemöbelt, zudem kann es jetzt in einer Version mit Ethernet für besonders schnellen Internetzugang bestellt werden.

Neben neuen iPad Pro-Modellen sowie einem neuen Einsteiger-iPad wurde heute überraschend auch ein neues Apple TV 4K vorgestellt. Es bringt ein wenig mehr Leistung für Gaming und Streaming.

Vor allem werden allerdings Spiele davon profitieren, dass das neue Apple TV 4K jetzt mit dem A15 Bionic-Chip ausgestattet ist. Damit dürften ausreichend Leistungsreserven für einige Jahre vorgehalten werden.

Eine Version mit optionalem Ethernet ist verfügbar

Das neue Apple TV 4K unterstützt Dolby Vision und HDR10+,.

Die Standardkonfiguration kommt mit 64 GB internem Speicher. Darüber hinaus ist noch eine weitere Version verfügbar, diese besitzt 128 GB internen Speicher und kommt zudem mit einem Netzwerk-Port. Apple schreibt hierzu:

Das neue Apple TV 4K ist in zwei Konfigurationen erhältlich: Apple TV 4K (Wi-Fi) mit 64 GB Speicher; und Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet) mit Unterstützung für Gigabit Ethernet für schnelle Netzwerk- und Streamingverbindungen, das Thread Mesh Networking Protokoll, um noch mehr Smart Home Zubehör anschließen zu können, und mit doppelt so viel Speicherplatz für Apps und Spiele (128 GB).

Apple TV als Heimzentrale

Apple stattet sein neues Apple TV 4K auch mit zusätzlichen Smart Home-Funktionen aus und will es als Schaltzentrale für das smarte Zuhause darstellen. Hierzu heißt es:

Als Home Hub stellt Apple TV 4K eine sichere Verbindung zu kompatiblem Smart Home Zubehör her, darunter HomeKit Kameras, Lampen, Jalousien und mehr. Es ermöglicht Nutzer:innen, Szenen einzustellen und ihr Smart Home zu steuern, auch wenn sie nicht zu Hause sind, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass entsprechendes Zubehör automatisch funktioniert. Apple TV 4K ist auch ein wesentlicher Baustein für Matter, den neuen Standard für Smart Home Konnektivität, über den eine breite Auswahl an Geräten über verschiedene Plattformen hinweg reibungslos zusammenarbeiten und so dabei helfen, die wahre Vision eines intelligenten Zuhauses Wirklichkeit werden zu lassen.

Bestellt werden können die neuen Modelle ab heute.

