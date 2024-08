Home Hardware Apple SuperDrive: externes CD-Laufwerk wird wohl eingestellt

Apple SuperDrive: externes CD-Laufwerk wird wohl eingestellt

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. August 2024 um 14:22 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Ohne die Vorstellung des MacBook Air im Jahr 2008 wären die aktuellen MacBook-Modelle kaum denkbar. Apple verzichtete damals nicht nur auf ein optisches CD-Laufwerk, in der zweiten Generation konnte man auch erstmals eine SSD auswählen. Das war ein mutiger Schritt, eine Vielzahl an Programmen wurde damals durchaus noch via CD verkauft. Doch Apple wäre nicht Apple, wenn man nicht eine Lösung dafür gehabt hätte – das SuperDrive. Dies steht nun nach etwas mehr als anderthalb Dekaden vor dem Aus.

CD als Datenträger immer unwichtiger

Apple selbst betrachtete CDs als Datenträger für immer unwichtiger und strich das integrierte CD-Laufwerk in seinen MacBook-Modellen bis 2012 kontinuierlich zusammen. Ein Jahr später musste auch der iMac darauf verzichten. Clouddienste, der Mac App Store und USB-Sticks erwiesen sich weniger fehleranfällig und praktikabler. Wer seine CD-Sammlung dennoch digitalisieren wollte, bekam von Apple das USB-SuperDrive angeboten.

Wird wohl eingestellt

Das SuperDrive wird via USB-A angeschlossen und war vom Design stark an die damaligen Mac-Modelle angelegt, was eine gewisse zeitlose Ästhetik mit sich brachte. Dieser „brushed metal“-Look harmonierte gut auf dem Schreibtisch mit dem Mac/MacBook. Eine Aktualisierung, beispielsweise zum Abspielen von Blu-Ray oder USB-C, nahm der Konzern nie vor. Wie dem auch sei, in den USA ist das SuperDrive im Apple Store nicht mehr verfügbar und wird als ausverkauft angezeigt. Dies dürfte auf klar auf die Einstellung des Zubehörs deuten. In Deutschland ist das Zubehör übrigens noch verfügbar, hier dürfte es sich jedoch um Restbestände handeln.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.