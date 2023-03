Home Apple Apple Pay Later startet langsam in den USA

Apple Pay Later startet ganz langsam in den Wirkbetrieb. In den USA erhalten nun erste Nutzer eine Einladung zum Testen des Dienstes. In den kommenden Wochen soll er dann für alle Nutzer in den USA verfügbar werden. Eine Ausweitung auf andere Märkte ist nicht absehbar und kurzfristig nicht zu erwarten.

Apple startet langsam mit der Einführung von Apple Pay Later in den USA, das hat Apple heute bekanntgegeben. Hierbei erhalten zufällig ausgewählte Nutzer Einladungen zur Verwendung des Dienstes an die E-Mail-Adresse, die sie ihrer Apple-ID hinterlegt haben. In den kommenden Wochen soll Apple Pay Later dann für alle Nutzer verfügbar gemacht werden.

Ein Kleinkredit von Apple

Apple Pay Later ist ein Kurzzeitkredit, wie es ihn schon von Amazon oder Paypal gibt, nur etwas restriktiver. Die Laufzeit beträgt nur einige Wochen, dafür fallen keine Zinsen an. Die Kreditvergabe erfolgt direkt durch ein Tochterunternehmen von Apple, das auch die Bonität des Nutzers bewertet.

Wird der Antrag genehmigt, kann der Nutzer auf Apple Pay Later zugreifen, wann immer er eine Apple Pay-Zahlung tätigt. Apple Pay Later wird komplett in der Wallet von iOS verwaltet.

Der Dienst startet zunächst in den USA und es ist auch nicht zu erwarten, dass er in naher Zukunft in andere Märkte wie Deutschland ausgeweitet wird, was allerdings kein Grund zur Trübnis sein sollte. An sogenannten Pay Later-Kreditangeboten und ihrem tückischen Sog in den Schuldensumpf besteht auch diesseits des Atlantik kein Mangel.

