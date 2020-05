Apple Pay jetzt auch bei Barclaycard Deutschland und DKB-Porsche Card S

Die Liste der Banken, die Apple Pay unterstützen, wurde heute wieder etwas länger. Jetzt sind auch die Kunden der Barclaycard mit dabei, darüber hinaus können weitere Kunden einer DKB-Kreditkarte Apple Pay nutzen.

Apple Pay bekommt Weiteren Zuwachs in Deutschland: Ab heute können Kunden von Barclaycard Deutschland ebenfalls Apple Pay nutzen. Der Start der Unterstützung war von Barclaycard bereits in den sozialen Medien angekündigt worden, es hatte dann noch einige Wochen Geduld gebraucht, bis es so weit war.

Damit ist Barclaycard in Deutschland so spät dran wie sonst fast keine andere Bank, sieht man von hartnäckigen Verweigerern wie der Postbank ab.

Apple Pay ist jetzt auch für die Kunden der Porsche Card S verfügbar

Weiter startete Apple Pay für weitere Kunden der DKB. Die Kunden des Girokontos können Apple Pay schon eine ganze Weile nutzen, ebenso kam vor geraumer Zeit die Unterstützung der Lufthansa-Co-Branded-Karte hinzu. Nun können auch Besitzer der Porsche Card S-Karte, die ebenfalls von der DKB ausgegeben wird, mit Apple Pay bezahlen. Der letzte große Schritt für Apple Pay war der Start der Unterstützung bei den Volksbanken, den PSD-Banken sowie bei den Sparda-Banken Südwest und Berlin.

Noch immer fehlt neben der Postbank auch die Landesbank Berlin, die einige Millionen Kreditkartenkunden der Co-Branded-Karten von Amazon und dem ADAC betreut.

-----

