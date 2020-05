Der Radioplayer kommt auf das Apple TV

Der Radioplayer kommt auf das Apple TV. Die App des Streamingportals war zuvor bereits auf den meisten etablierten Portalen vertreten, jetzt kommt noch die tvOS-App hinzu.

Den Radioplayer gibt es ab sofort auch in einer App für das Apple TV, das erklärte das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung. Der Radioplayer ist eine Initiative der deutschen Radioanbieter und versammelt rund 2.000 Streams deutscher Sender auf seinem Portal.

Es gibt den Radioplayer inzwischen auch in verschiedenen weiteren Ländern.

Podcasts und Radiosender auf dem großen Bildschirm

Zuvor konnten Hörer den Radioplayer bereits auf dem Smart TV von Samsung hören, auch als App für das Fire TV gab es ihn schon, daneben gab es natürlich auch bereits Apps für iOS und Android, auch eine App für das Streaming auf der Apple Watch ist verfügbar.

Die neue Radioplayer-App am Apple TV überzeugt mit einer einfachen Navigation durch Favoriten und zuletzt gehörte Sender sowie Podcasts, einer schnellen Suche mit Diktierfunktionen und den vielfach beliebten, so das Unternehmen in seiner Pressemitteilung.

Sie freue sich, mit dem Apple TV eine weitere Plattform für den Radioplayer erschließen zu können, die Apps für die übrigen acht Länder, in denen das Angebot aktiv ist, werden bald folgen, so Caroline Grazé, Geschäftsführerin der Radioplayer Deutschland GmbH

„Die Corona-Krise hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig der Bedarf an aktuellen Nachrichten und Hintergrund-Informationen ist und welche unersetzliche Rolle Radio- und Audio-On-Demand-Angebote hierbei spielen“, fphrte sie weiter aus.

