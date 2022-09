Home iCloud / Services Apple Music neuer Sponsor der Super Bowl Halftime-Show ab 2023

Auch wer mit American Football nicht viel anfangen kann, der kommt am Super Bowl und speziell an der Halftime-Show trotzdem nur schwer vorbei. Während die „Halbzeit“ bei vielen Sportarten sehr unspektakulär verläuft, hat sich die Pause im größten Football-Event des Jahres zu einer der größten und attraktivsten Werbeplattformen entwickelt. Einen 30-Sekündigen Werbeclip während der Halbzeitpause auszustrahlen, soll etwas mehr als 5 Millionen $ kosten. Hier finden sich dann Produktwerbungen, Spiele- und Filmtrailer und oft ist auch ein Trend zu erkennen, wie dieses Jahr das häufige Auftreten von E-Auto Werbeclips.

Die große Show

In der Halbzeitpause des Super Bowl laufen nicht nur die kreativsten und lustigsten Werbespots, die es so zu finden gibt. Ein großes Highlight ist auch immer der Music-Act, bei dem die Zuschauer im Stadion und vor den Fernsehgeräten mit einer großartigen Show rechnen dürfen. Letztes Jahr waren es Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg und 50 Cent, aber auch schon Musikgrößen wie Shakira, Lady Gaga, Paul McCartney oder Michael Jackson hatten schon einen spektakulären auftritt. Mit ca. 99 Millionen Zuschauern im Jahr 2022 alleine in den USA, hat sich fast jeder vierte Amerikaner das Event angesehen.

Wie 9to5mac berichtet hat, neigte sich der 10 jährige Vertrag mit Pepsi dem Ende zu, weswegen die NFL sich einen neuen Partner gesucht hat. Gut 50 Millionen $ pro Jahr dürfte Apple es sich jetzt kosten lassen, mit seinem Musikstreaming-Dienst Apple Music der neue Hauptsponsor der Veranstaltung zu werden. Im Februar 2023 ist es dann auch schon so weit für die erste Show. Bereits bestätigt für dieses mal wurde Rihanna und man munkelt, dass ebenfalls Taylor Swift auftreten könnte.

Da war doch mal was…

Dies ist jedoch nicht das erste mal, dass Apple-Fans mit dem Super-Bowl in Berührung kommen. Im Jahr 1984 wurde der legendäre „1984 Macintosh“ Werbeclip als erstes auf diesem Event gezeigt. Der Werbefilm von Ridley Scott zählt als einer der bedeutendsten Werbeclips und konnte viele Preise gewinnen, darunter auch „Best Super Bowl Spot in History“. Und so schlecht war der Macintosh dann ja auch nicht.

