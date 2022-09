Home Sonstiges Apple Music Live: Konzert von Billie Eilish heute Nacht im Livestream

Apple Music Live: Konzert von Billie Eilish heute Nacht im Livestream

Zum wiederholten Mal arbeitet Apple Music mit Billie Eilish zusammen. Dieses Mal wird eines ihrer vergangenen Konzerte auf dem Musik-Streamingdienst übertragen. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung der „Apple Music Live“-Initiative, mithilfe derer Apple bereits exklusive Konzerte von Künstlern wie Harry Styles und Luke Combs auf seiner Streaming-Plattform anbieten konnte.

Apple plant, seine „Apple Music Live“-Initiative um ein weiteres exklusives Konzert zu erweitern. Wie das Unternehmen bekanntgab, wird in Kürze ein Konzert von Billie Eilish, das in der O2-Arena in London stattfand, exklusiv auf Apple Music gestreamt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit mit dem US-Popstar soll das Ende ihrer aktuellen Welttournee begangen werden, auf der sie neues Album „Happier Than Ever“ präsentierte.

Bereits im Juli dieses Jahres hat Billie Eilish vier ausverkaufte Konzerte in der O2-Arena in London gegeben. Diese wurden aufgezeichnet und werden nun exklusiv auf Apple Music Live gezeigt.

So könnt ihr euch das Konzert ansehen

Das Konzert wird um vier Uhr morgens deutscher Zeit in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober auf Apple Music Live gestreamt. Teil der Performance werden nicht nur neue Songs aus ihrem neuem Album „Happier Than Ever“ sein, sondern auch alte Lieblingshits ihrer Fans, wie beispielsweise „Bad Guy“ und „Bury a Friend“.

Laut Apple sei der Livestream als Geschenk an die Fangemeinde von Billie Eilish zu verstehen, vor allem an diejenigen, die die Tour nicht live mitverfolgen konnten. Allerdings könnten auch Fans, die bei der Tour dabei waren, die Gelegenheit nutzen, um die Erinnerungen daran wieder aufflammen zu lassen.

Wer sich das Konzert gerne ansehen möchte, gelangt hier zum Stream.

