Apple Music ist auf Smart TVs von Samsung gestartet

Apple Music ist jetzt auch auf Smart TVs von Samsung eingetroffen. Die App kann über den Samsung-App Store direkt am Smart TV geladen und installiert werden und erlaubt euch Zugriff auf eure Mediathek sowie die diversen Playlists und Mixe. Die Einrichtung geht schnell und bequem vor sich.

Apple hat seinen Musikdienst Apple Music jetzt auch auf Smart TV-Geräte von Samsung gebracht. Die App steht über den App Store am Samsung-Fernseher zum Download bereit, ihr sucht sie am besten über die App-Suche, denn die App ist aktuell in der Lifestyle-Kategorie einsortiert.

Zugriff auf Mediathek, Playlists, Mix-Listen und den Rest des Katalogs am Smart TV

Nachdem ihr die App installiert habt, könnt ihr euch an eurem Konto anmelden, wie ihr es schon von Apple TV am Smart TV gewohnt seid, also entweder durch Eingabe eurer Apple-ID-Logindaten über die Bildschirmtastatur oder über einen auf dem Fernseher angezeigten Code, den ihr am iPhone auf der Website activate.apple.com eingeben müsst.

Anschließend habt ihr sofort Zugriff auf Apple Music mit allen Inhalten, die ihr auch an iPhone oder Mac vorfindet, also mit euren Playlisten, den diversen Mixes, die es inzwischen gibt, sowie dem ganzen Rest des Apple Music-Katalogs. Nach Apple TV ist dies nun schon der zweite große Dienst, den Apple auf die Smart TVs von Samsung bringt.

Die App steht auf Geräten ab 2018 und neuer zur Verfügung.

