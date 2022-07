Home Apple Apple lädt Pädagogen zum Festival of Learning

Apple lädt Pädagogen zum Festival of Learning

Apple lädt noch bis zum 21. Juli 2022 zum dritten Festival of Learning.. Die Teilnahme an der einwöchigen virtuellen Konferenz ist für alle Pädagogen kostenlos.

In zahlreichen Sessions können Lehrer zum Beispiel, lernen Kreativitätsprogramme in der gesamten Einrichtung zu leiten, das Apple Teacher Portfolio kennenlernen, in dem erfahrene Lehrer (,die von Apple „Apple Distinguished Educators“ und „Digital Learning Cooordinators genannt werden) das Angebot von Apple in der Gesamtheit vorstellen (18.07. auf englisch), von „Apple Teachers in Action“ erfahren, wie sie Apple in der Schule nutzen (19.02. auf englisch) oder sehen, wie die App Clips für das Lernen eingesetzt werden kann (20.07. auf englisch) und andere.

Die Übersicht über die noch laufenden Veranstaltungen findet ihr hier: Festival of Learning 2022 auf der Apple-Seite

Back to School ist wieder da

Seit kurzem ist auch das Back to School-Programm wieder in Deutschland verfügbar, nachdem es vor einigen Wochen bereits in den USA angelaufen war. Es richtet sich an Studenten und Eltern von Studenten, wie auch an Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen. Was es in diesem Jahr an Sparmöglichkeiten und Rabatten für qualifizierte Käufer gibt, haben wir in einer weiteren Meldung für euch zusammengefasst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!