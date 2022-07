Home Apple Apple Back to School in Deutschland: Macs und iPads für Studenten günstiger

Apple hat sein diesjähriges Back to School-Programm nun auch in Europa gestartet, nachdem es zuvor bereits in den USA angelaufen war. Studenten können Macs und iPads noch bis Ende September etwas günstiger beziehen, zudem gibt es iTunes-Karten bei qualifizierten Einkäufen.

Apple hat auch in diesem Jahr wieder ein Back to School-Programm aufgelegt. In den USA war es bereits vor einigen Wochen gestartet, nun kommt es auch nach Europa und somit nach Deutschland. Es ermöglicht vergünstigte Einkäufe im Apple Store für Bildungskunden. Rabatte gibt es auf eine Reihe von MacBooks, iMacs und iPads.

Diese Rabatte gibt es im Back to School-Programm 2022

Folgende Produkte sind aktuell zu vergünstigten Bildungspreisen erhältlich:

MacBook Air M1 ab 1084 Euro

MacBook Air M2 ab 1384 Euro

MacBook Pro 13 Zoll ab 1484 Euro

MacBook Pro 14 Zoll ab 2024 Euro

MacBook Pro 16 Zoll ab 2475 Euro

iMac ab 1304 Euro

iPad Air ab 628 Euro

iPad Pro ab 835 Euro

Zudem erhalten Kunden für qualifizierte Käufe noch iTunes-Geschenkkarten in verschiedener Höhe.

Die Rabatte können alle Studenten, Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen und Eltern von Studenten in Anspruch nehmen. Verifiziert werden können qualifizierte Käufe über den Dienstleister Unidays, die Weiterleitung zur Verifizierung kann direkt im Apple Bildungsstore erfolgen. Das Programm läuft noch bis zum 26. September. Alle weiteren Details findet ihr hier bei Apple.

