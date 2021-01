Home Apple Apple kündigt Quartalszahlen für 27. Januar an

Apple kündigt Quartalszahlen für 27. Januar an

Apple hat seine Quartalszahlen für das erste Fiskalquartal 2021 angekündigt. Sie werden Ende des Monats veröffentlicht werden. Das Zahlenwerk schließt auch den Verkaufsstart der neuen M1-Macs ein und gibt weitere Einblicke über den Erfolg des iPhone 12-Starts und wird daher mit besonderer Aufmerksamkeit erwartet.

Apple hat seine nächsten Quartalszahlen angekündigt. Am 27. Januar wird das Unternehmen sie Zahlen für das erste Fiskalquartal 2021 vorlegen, das entspricht dem Zeitraum des vierten Kalenderquartals 2020. Dieser Zeitraum bildet erstmals einen größeren Zeitraum ab, in dem die neuen vier Modelle des iPhone 12 auf dem Markt waren. Apple gibt zwar bereits seit geraumer Zeit keine konkreten Zahlen zu den Verkäufen seiner diversen Produkte an, anhand der Aufschlüsselung lässt sich aber dennoch noch immer eine Tendenz ableiten.

Das iPhone 12 war aufgrund der Corona-Krise später als erwartet erschienen, daher ergeben sich auch später Einblicke über dessen Erfolg aus den Zahlen Apples.

Im Vorfeld wurde kein Ausblick veröffentlicht

Fast noch interessanter ist allerdings ein Blick auf die Mac-Sparte: Die Zahlen zum zurückliegenden Quartal bilden auch den Start der neuen Macs mit M1-Prozessor ab, die Apple Ende des Jahres auf den Markt gebracht hatte. Diese könnten dem Mac gegen Jahresende zusätzlichen Schub verliehen haben. Aufgrund der mit der Corona-Pandemie und deren fortgesetzten Auswirkungen auf die Weltwirtschaft verbundenen Unsicherheiten hatte Apple auch zuletzt noch keinen Ausblick auf das nächste Quartal gegeben. Im vorangegangenen Quartal hatte Apple 64,7 Milliarden Dollar erlöst und damit in Krisenzeiten einen neuen Rekord aufgestellt.

