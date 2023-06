Home Apple Apple kündigt neue Activity-Challenge zum internationalen Tag des Yogas an

Kommende Woche ist der 21. Juni und damit steht der Internationale Tag des Yoga an. Dies nutzt Apple wie jedes Jahr, um seine passende Activity Challenge anzukündigen. Wir haben die Details dazu.

Passende Activity Challenge

Diese speziellen Auszeichnungen haben bei Apple mittlerweile Tradition und sind zudem unter den Usern heiß begehrt – stehen sie nur an diesem einen Tag zur Verfügung. Apple will so die Träger der Apple Watch motivieren, sich mehr zu bewegen. Die Teilnahmebedingungen sind dabei denkbar einfach, wie das Unternehmen erklärt:

Mache am Internationalen Tag des Yoga mit. Absolviere am 21. Juni ein Yoga-Training von 10 Minuten oder mehr und verdiene Dir diese Auszeichnung”

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren verkürzt Apple dieses Mal die Trainingsdauer um 50%, noch vergangenes Jahr brauchte es ein Training von mindestens 20 Minuten am Stück. Das Training kann mit der offiziellen Trainings-App auf der Apple Watch oder mit jeder anderen Yoga-App, die Trainingsdaten in Apple Health schreiben kann, absolviert werden.

Sticker sind für iOS 17 angepasst

Wie die US-Kollegen von 9to5mac berichten, scheint Apple die Sticker bereits an das im Herbst 2023 erscheinende iOS 17 anzupassen. Die Sticker werden mit den neuen Effekten versehen, diese lassen sich aber erst mit dem kommenden Betriebssystem nutzen.

