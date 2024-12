Home Apple Apple Intelligence: Nutzer kaum interessiert, Bezahlversion würde durchfallen

KI auf dem Smartphone kann die Nutzer noch nicht wirklich beeindrucken. Eine deutliche Mehrheit befragter iPhone-Anwender sieht keinen Mehrwert in Apple Intelligence. Für Apple eher ein schwacher Trost: Die Begeisterung der Samsung-Nutzer über die Galaxy AI ist noch geringer.

KI ist zwar der große Tech-Hype der letzten Jahre, auf dem Smartphone ist das aber nur indirekt angekommen: Zwar sind Apps wie ChatGPT dort schon lange verfügbar und werden fleißig genutzt, doch KI-Features der Smartphone-Betriebssysteme und Geräte kommen bei den Nutzern weniger gut an.

Mehrheit findet Apple Intelligence nicht spannend

Eine aktuelle Befragung zeigt nur eine geringe Begeisterung der iPhone-Nutzer für Apple Intelligence. 73% der Befragten mit einem iPhone sehen keinen oder kaum Mehrwert in den Funktionen, dabei sehen gut 47% der Befragten KI als wichtigen Faktor beim Smartphonekauf an. Apple Intelligence ist in den USA, wo die Befragung durchgeführt wurde, seit wenigen Monaten nutzbar.

Konkurrenz noch härter von Ignoranz gestraft

Samsung kam mit seiner Galaxy AI schon vor Monaten heraus, die findet aber noch weniger Anklang: 87% der Befragten sehen sie nicht als nützlich an. Die Funktionen, die genutzt werden, sind zudem nicht einmal Samsung-Entwicklungen, dazu zählt etwa die Objektsuche in Bildern.

Die Apple-Nutzer, die Apple Intelligence regelmäßig nutzen, verwenden vor allem die Schreibwerkzeuge, auch die Benachrichtigungszusammenfassungen sind beliebt – allerdings ist auch noch nicht viel mehr verfügbar. Image Playground und die Erstellung animierter Emojis sind noch sehr neu und dürften von der Befragung noch nicht erfasst sein.

Für Apple besorgniserregende Beobachtung

Für Aufmerksamkeit in Cupertino könnten indes zwei weitere Erkenntnisse sein: Zum einen ist kaum jemand bereit, für KI auch zu bezahlen. Tim Cook hatte zwar beteuert, mit Apple Intelligence kein Geld verdienen zu wollen, dennoch werden diese Features früher oder später ein Preisschild erhalten – doch bislang sind nur wenige Nutzer bereit, überhaupt kostenpflichtige Features zu buchen, bei Apple immerhin noch etwas mehr, aber insgesamt auch nur 12% der Befragten. Bei Samsung ist nur bei 4% der Befragten eine Zahlungsbereitschaft vorhanden.

Zudem spielen mehr iPhone-Nutzer mit einem Wechsel zu Samsung, für den Fall, dass die KI dort bald besser wird, immerhin fast 17%. Umgekehrt ist Apple Intelligence nur für knapp 10% der Samsung-Nutzer ein potenzieller Wechselgrund.

Befragt wurden rund 2.000 US-Smartphone-Nutzer, je zur Hälfte mit einem iPhone 15 / 16 Pro mit Apple Intelligence-Unterstützung und einem Samsung Galaxy-Modell, auf dem Galaxy AI verfügbar ist.

